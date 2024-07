Diventare autista Amt, seconda edizione del corso per 30 conducenti Tpl

Genova. Amt, in collaborazione con Proxima, annuncia l’avvio della seconda edizione del corso di qualifica per Conducente di mezzi di Trasporto Pubblico Locale, un percorso professionalizzante finanziato da Regione Liguria con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Il corso si rivolge a 30 giovani e offre l’opportunità di ottenere l’Attestato di Qualifica Professionale. Le iscrizioni apriranno ufficialmente lunedì 15 luglio 2024.

Corso per diventare autista Amt: opportunità di crescita professionale

Questo percorso formativo è stato progettato per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per diventare conducenti di mezzi di trasporto pubblico locale, un ruolo fondamentale per la mobilità urbana. Il corso prevede 300 ore di formazione intensive che combinano teoria e pratica, offrendo un’esperienza completa e approfondita.

AMT si impegna ad assumere, con contratto di apprendistato ed inquadramento CCNL Autoferrotranvieri, almeno il 60% degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo e avranno superato l’esame di qualifica finale, conseguendo l’attestato di qualifica previsto e che rispetteranno i requisiti obbligatori per l’assunzione che sono indicati sul sito di Proxima.

Questo progetto rappresenta una grande opportunità per i giovani di entrare a far parte di una realtà solida e in continua crescita come AMT.

Iscrizioni

Le iscrizioni per la seconda edizione del corso apriranno lunedì 15 luglio 2024. I giovani interessati sono invitati a cogliere questa opportunità unica per entrare a far parte dell’azienda e svolgere una professione gratificante nel settore del trasporto locale.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare il sito di Proxima Formazione.