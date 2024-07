Genova. E’ oggi il giorno del terzo round di incontri politici concessi a domicilio per il presidente sospeso della Regione Liguria Giovanni Toti. Nella casa di Ameglia, nel pomeriggio, arriveranno Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, leader e parlamentare di Noi Moderati, il partito, di fatto, fondato da Toti stesso.

Dopo i fedelissimi della giunta, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, arrivati insieme al presidente ad interim Alessandro Piana a casa del governatore arrestato nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione, e dopo i vertici locali dei partiti di maggioranza (Rosso, Rixi, Bagnasco), ricevuti da Toti venerdì, oggi il summit avrà per la prima volta contorni che abbracciano la politica nazionale.

Dai primi due incontri il messaggio arrivato forte e chiaro è stato quello della compattezza. Toti non ha alcuna intenzione di dimettersi. E la Regione, dicono dal centrodestra, può proseguire il suo lavoro. Difficile che dal meeting di oggi possa emergere una direzione di altro tipo.

Oggi ad Ameglia, nel terzo degli incontri politici, non ci sarà l’avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, impegnato sul materiale da presentare al Riesame. Dopo il no della a un allentamento delle misure cautelari, il legale chiederà nuovamente che il suo assistito possa tornare in libertà e quindi a svolgere il suo lavoro in Regione.

Escluse le dimissioni, che invece hanno recentemente consentito a Matteo Cozzani di vedersi revocati gli arresti domiciliari, non è chiaro quali saranno i perni su cui l’avvocato Savi incardinerà l’istanza.

L’udienza si svolge l’8 luglio (nello stesso giorno dell’udienza al Riesame dei gemelli Testa, coinvolti del ramo dell’inchiesta sul voto di scambio mafioso) e la decisione potrebbe arrivare anche a stretto giro, forse entro il 10. In caso di diniego Toti ricorrerà in cassazione, ma la decisione non arriverà che alla fine dell’estate.

Tempi strettissimi invece per quello che sarà il verdetto del tribunale del Riesame per l’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini, l’unico degli arrestati a essere detenuto dal 7 maggio in carcere.

Anche nel caso di Signorini il collegio del Riesame potrebbe valutare positivamente alcuni cambiamenti nello status dell’indagato: recentemente Signorini è stato licenziato dal suo incarico di ad di Iren.

E non essendo più a capo dell’Autorità portuale non avrebbe le occasioni di reiterare i reati di cui è accusato. Tuttavia il parere espresso dai pm per ora è stato negativo.