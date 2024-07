Corruzione, per Toti nuova misura cautelare: è accusato anche di finanziamento illecito per le comunali 2022

Genova. Una nuova ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita questa mattina nei confronti del presidente della regione Liguria Giovanni Toti, che si trova già ai domiciliari dal 7 maggio nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione.

La nuova misura (si tratta anche in questo caso di una misura cautelare ai domiciliari) riguarda l’imputazione di finanziamento illecito relativo alla vicenda Esselunga, vale a dire al passaggio attraverso il maxi schermo di terrazza Colombo di spot elettorali relativi per elezioni comunali del 2022, che secondo gli investigatori sono stati pagati da Esselunga attraverso l’allora consigliere di amministrazione Francesco Moncada .

Quello che emerge dalla perizia del consulente informatico che i pubblici ministeri Luca Monteverde e Federico Manotti hanno incaricato di analizzare i contenuti proiettati sul maxischermo sopra Terrazza Colombo, è che in relazione ai quattro contratti stipulati dal Comitato Toti riferibili alla campagna elettorale per le elezioni amministrative di Genova del giugno 2022, a fronte di 500 passaggi previsti ne sono stati rilevati 6.060.

Nella stessa inchiesta sono indagati sempre per finanziamento illecito oltre all’editore di Primocanale Maurizio Rossi, anche Francesco Moncada e Matteo Cozzani. Entrambi sono già indagati in questo filone per il reato di corruzione.

Il finanziamento illecito secondo l’accusa sarebbe stato sigliato “a telefoni spenti proprio da Cozzani, Moncada e Rossi, a fronte di un ulteriore contratto firmato da Esselunga con l’editore di Primocanale. (in questo articolo i dettagli dell’accordo incriminato). Si tratta di 4 contratt

In pratica il Comitato Toti avrebbe firmato con la Ptv di Maurizio Rossi 4 contratti che prevedevano la proiezione di un totale di 500 passaggi di un filmato elettorale sul maxi schermo di Terrazza Colombo “Liguria al centro: Toti per Bucci“, al prezzo complessivo di 5.000 euro (al costo per di 10 euro ogni filmato). In realtà, a fronte dei 500 passaggi formalmente contrattualizzati, ne venivano effettuati 6.060 per un valore economico complessivo pari a 60.600 euro, finanziati da Esselunga. Secondo gli investigatori si tratta di finanziamento illecito finalizzato alla corruzione appunto, già contestata a tutti gli indagati ad eccezione di Rossi (indagato solo per finanziamento illecito) in particolare per lo sblocco di due pratiche di Esselunga relative al nuovo supermercato di Sestri ponente.

A rischio l’incontro con Matteo Salvini

La nuova ordinanza di custodia cautelare potrebbe incidere sui colloqui del presidente Toti già autorizzati dalla gio Paola Faggioni, a partire d quello di domani con Matteo Salvini. Nei prossimi giorni Toti sarà chiamato dalla gip a rispondere nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia. Tecnicamente Toti non può comunicare con nessuno – ad eccezione del suo avvocato – finché non si è sottoposto all’interrogatorio di garanzia e la giudice ha 10 giorni di tempo per convocarlo.

I termini per la custodia cautelare non cambiano

Il nuovo provvedimento (che prevede un termine massimo di 3 mesi di custodia cautelare) non influisce sui tempi complessivi della misura. Il termine massimo di sei mesi (previsto per il reato di corruzione) decorre comunque dal 7 maggio, giorno di applicazione della prima ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari, e scade quindi il 7 novembre. Potrebbe essere raddoppiato solo nel caso di ‘giudizio immediato’ nel caso in cui sia emesso un decreto che lo dispone entro il periodo.