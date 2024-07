Genova. La procura ha depositato istanza di giudizio immediato per l’ex presidente della Regione Giovanni Toti, per i co-indagati nella maxi inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria, Aldo Spinelli e Paolo Signorini.

La notizia è stata confermata dagli avvocati Stefano Savi, Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza, che nella mattinata di oggi, martedì 30 luglio, si sono riuniti nell’ufficio del procuratore capo Nicola Piacente: “L’istanza è già sul tavolo della gip”, ha detto Savi, chiarendo che non sono invece state trattate “questioni singole”.

“Una cortesia”, quella del procuratore di convocare gli avvocati per comunicare la decisione, come hanno sottolineato gli stessi legali.

La gip ha ora cinque giorni di tempo per valutare la richiesta, dopodiché scatteranno le due settimane a disposizione delle difese per avanzare richieste relative al rito abbreviato o eventuali patteggiamenti.

La gip ha invece ancora quattro giorni per decidere sull’istanza di revoca dei domiciliari per Toti (che, lo ricordiamo, si è dimesso dalla carica lo scorso venerdì) e Aldo Spinelli.