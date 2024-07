Corruzione, Mondini (Confindustria): “Il mondo dell’impresa non pensa solo alle barche”

Genova. “A prescindere dalle valutazioni su cosa è successo, non mi piace che sia stato generalizzato troppo che il mondo dell’impresa pensi solo alle barche. Il 99% delle persone con cui si lavora, siano apparato pubblico o privato, imprenditoria o commercio, sono tutte persone corrette e normali”.

Così Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria, si toglie qualche sassolino mentre la Liguria si prepara a una nuova campagna elettorale dopo le dimissioni di Giovanni Toti finito agli arresti domiciliari con l’accusa di essere stato corrotto da Aldo Spinelli (di cui ha frequentato spesso lo yacht).

“Ultimamente ho letto strumentalizzazioni sul mondo dell’imprenditoria che sarebbe assente in questo territorio: non è vero, qua ci sono tantissime competenze e pmi che lavorano bene, in settori in crescita. Di sicuro sarà un confronto importantissimo”, premette Mondini.

Ma cosa c’è in agenda per il prossimo presidente della Liguria? “Sarò noioso, ma si riparte dalle infrastrutture: è un tema fondamentale per chi fa impresa in questo territorio. Abbiamo un deficit innegabile. Portiamo avanti quello che è già finanziato, mettiamo il massimo impegno in quello che è già in cantiere”.

“E poi – continua – parlare ove possibile di politica industriale: dal porto alla cantieristica, la movimentazione dei container, l’hi-tech che vediamo in grande sviluppo. Lo sforzo comune di imprese e istituzioni deve essere far insediare a Genova i quartieri generali delle grandi compagnie, cioè portare le teste pensanti quando non si può insediare un sito produttivo”.

Dopo nove anni le due giunte Toti sono promosse o bocciate? Mondini non vuole giudicare in questi termini: “Non è mai una questione di pagelle, sono mestieri difficili, che lo faccia una coalizione politica o l’altra. Io mi sono interfacciato con persone serie, sia in maggioranza che in opposizione (che mi è sembrata un po’ latitante, quando è inesistente le cose funzionano peggio). L’attenzione sulle imprese c’è stata, abbiamo lavorato bene. Abbiamo una politica trainata dal modello Genova, ma oggettivamente ci si è molto compattati e si è lavorato con molta voglia di fare. Speriamo di continuare su questa strada”.