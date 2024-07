Corruzione, la manager Semeraro: “Il finanziamento a Toti dopo il via libera al Rinfuse? Spinelli non me lo disse”

Genova. Aldo Spinelli nel dicembre 2021 attraverso quattro erogazioni liberali intestate a quattro società del gruppo, ha versato 40mila euro al comitato Toti. La vicenda è nota: secondo gli investigatori quei versamenti costituiscono uno degli elementi che configurano il reato di corruzione perché vengono eseguiti immediatamente dopo il rinnovo della concessione per il Terminal Rinfuse, pratica rispetto alla quale Toti si era molto interessato chiedendo in cambio, con insistenza all’imprenditore un “aiuto” per la campagna elettorale.

Come già emerso dagli atti una delle società a versare il denaro a Toti è la Spinelli srl, partecipata dal fondo Icon che aveva detto no a quelle erogazioni perché “possono sembrare corruzione”, come era emerso dalle intercettazioni tra Spinelli e Ivana Semeraro del fondo Icon.

La manager è stata sentita nelle scorse settimane dai finanzieri che stanno conducendo le indagini deflagrate il 7 maggio con gli arresti. E ha spiegato così la vicenda: ““Nel settembre 2021 Aldo Spinelli mi chiese di finanziare il comitato Toti. La richiesta di autorizzazione ad effettuare l’erogazione liberale, in maniera formale, mi venne formulata, via email, da Almanio Romano, ai tempi direttore finanziario della Spinelli srl. Risposi che avrei verificato la fattibilità e successivamente, ho confermato che l’erogazione non era stata approvata da parte del Fondo Icon” Semeraro però ha precisato che “il nostro no non limitava, comunque, l’effettuazione dell’erogazione grazie a poteri ordinari ed esecutivi in capo ad Aldo Spinelli”

E di fatto così è accaduto: “Apprendo solo oggi di queste erogazioni ed oltretutto del fatto che una sia stata effettuata dalla Spinelli S.r.l., società in cui eravamo all’epoca soci e per la quale avevamo appositamente predisposto l’Implementazione del modello 231. Credo che tutte le erogazioni siano state effettuate in virtù dei poteri generali ed esecutivi in capo ad Aldo Spinelli” ribadisce.

C’era stato però – ha raccontato Semeraro ai finanzieri – un precedente, tre anni prima. Nel 2018 il fondo Icon attraverso il cda aveva finanziato per 30mila euro Forza Italia, sempre su richiesta di Spinelli. “In funzione del parere ricevuto dal professionisti venne deciso, con carattere di eccezionalità, di acconsentire all’erogazione previo inserimento di alcuni paletti rappresentati dall’assenza di vantaggi o benefici derivanti dall’erogazione che doveva avvenire nel rispetto della normativa vigente”.

Subito dopo tuttavia il fondo aveva adottato il modello 231 (sulla responsabilità aziendale, ndr) che prevede fra l’altro il divieto di erogazioni, salvo approvazione degli organi societari e aveva subito dopo adottato un codice etico ancora più stringente.

“Spinelli non mi motivò la richiesta. Io dissi no e gli dissi che poteva sembrare corruzione. Anche Roberto Spinelli concordava – ha spiegato Semeraro – perché conosceva la materia e sapeva che c’era un potenziale rischio di immagine”.

La manager ha detto che “Spinelli non collegò mai con me le erogazioni con la pratica del rinnovo della concessione del terminal Rinfuse sulla quale ci teneva aggiornati anche se non era obbligato visto che noi eravamo nel cda della Spinelli srl e non del Terminal Rinfuse”.

Alla domanda se il rinnovo della concessione aumentava il valore dell’azienda Semeraro ha detto: “In termini di potenziale futuro sì, soprattutto in vista della nuova Digs, ma non nell’immediato e non nel breve termine poiché le rinfuse rappresentavano un business poco profittevole e di dimensione limitata rispetto alle attività del Gruppo Spinelli, quantificabile nel 5-6% circa del margine operativo del gruppo. In generale la famiglia Spinelli ci aveva informato di una prospettiva futura che prevedeva di diversificare l’operatività del compendio delle rinfuse in un’area in lui si sarebbe potuto accrescere il traffico destinato a container”.

E su calata Concenter? “Faceva parte della prospettiva di aumentare la movimentazione dei container”.