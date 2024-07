Corruzione, le indagini sul filone Esselunga: sentiti i responsabili dei settori amministrativo e marketing

Genova. Nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria gli investigatori della guardia di finanza, che indagano su delega della Procura di Genova, hanno sentito come persone informate sui fatti una decina di persone tra responsabili e funzionari del settore amministrativo e marketing del colosso Esselunga. Le audizioni si sarebbero svolte nella prima fase delle indagini.

Il sospetto degli investigatori è che l’ex consigliere di Esselunga Francesco Moncada non abbia fatto destinare in modo corretto a bilancio il contratto firmato con l’emittente televisiva Primocanale. Non solo, nella lente degli investigatori sono finiti anche alcuni incontri tra Matteo Cozzani, ex capo di Gabinetto della Regione Liguria e funzionari di Arpal e Asl in cui Cozzani chiedeva notizie sulle pratiche relative ai due supermercati che Esselunga voleva aprire a Genova e a Savona. Moncada, che si è dimesso dall’incarico ed è tuttora destinatario di una misura interdittiva, è indagato per il finanziamento occulto alla campagna elettorale di Giovanni Toti per Marco Bucci relativa alle elezioni comunali del 2022.

Secondo l’accusa Moncada avrebbe finanziato in modo occulto i passaggi pubblicitari della lista ‘Toti per Bucci’ sul maxischermo di Primocanale in cambio, di agevolazioni da parte della Regione Liguria nell’insediamento di due supermercati Esselunga a Sestri ponente e a Savona. Nello stesso filone di inchiesta sono indagati Matteo Cozzani, Giovanni Toti e l’editore di Primocanale Maurizio Rossi.

I dati raccolti nell’ambito delle audizioni e dei successivi dati raccolti, saranno convogliate in un’informativa che sarà depositata nelle prossime ore, in vista dell’udienza al Riesame del governatore Giovanni Toti, prevista per lunedì 8 luglio. Da statuto, occorre precisare che Esselunga non può finanziare partiti politici o campagne elettorali e che le fatture non vengono emessa da Esselunga bensì dall’azienda che ne cura la promozione, la Media Italia srl.