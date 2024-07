Continua la campagna abbonamenti del Genoa: raggiunti 15000 iscritti

Genova. Continua la preparazione di mister Gilardino per la preparazione della nuova stagione 2024/25. Il Genoa si trova attualmente in ritiro in Val di Fassa in Trentino, per riprendere forma dopo le vacanze estive dei suoi giocatori.

Al momento ancora assenti Retegui e Vasquez che hanno preso parte all’Europeo 2024 e alla Copa America con le proprie nazionali. In rientro in gruppo nella giornata di giovedi Malinovsky per completare la Rosa.

Immancabile l’affetto dei tifosi anche in questo periodo estivo, tanti i supporters presenti in Trentino. Nella serata di ieri invece sono stati raggiunti i 15000 abbonamenti dopo l’apertura delle iscrizioni partita il 4 luglio. Ancora distante la cifra record raggiunta lo scorso anno di 27000 abbonamenti circa, ma il numero sembra essere in crescita.

Ecco il comunicato del club che descrive il ritiro della squadra:

”Squadra in Trentino tra allenamenti, amichevoli, feste in piazza e il commovente affetto dei tifosi. Un via vai per essere presenti a fianco del team, tra soste al Pulsee Genoa Village per il merchandising. La corsa agli abbonamenti spia dell’attesa crescente. Prima parte di pre-season soggetta alle valutazioni di mister e dirigenza. Continuità della guida tecnica e conferme in organico il punto di partenza per sviluppare il ritiro nelle condizioni migliori. A Moena e in altre località della valle strade addobbate coi vessilli rossoblù in segno di ospitalità”.