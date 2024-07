Consiglio regionale: minuto di silenzio per De Paoli e Cordati, recentemente scomparsi

Liguria. Minuto di silenzio questa mattina in consiglio regionale, per gli ex consiglieri Giovanni De Paoli e Luigia Cordati, recentemente scomparsi.

Il presidente Gianmarco Medusei ha ricordato il forte attaccamento di De Paoli al suo territorio: “Era originario di Valletti, militante della Lega, dopo una crescita nella politica nelle file della Democrazia Cristiana, si è sempre profuso per la Val di Vara e Varese Ligure, ponendoli come impegno prioritario nella propria vita, a volte anche facendo valere le proprie ragioni con durezza, ma sempre con una lealtà riconosciuta trasversalmente da tutti i colleghi, anche in quest’aula, a cui aveva avuto ingresso nella Legislatura precedente, tra il 2015 e il 2020, esprimendo, in particolare, un ruolo proficuo nella IV Commissione Ambiente”.

Di Luigia Cordati il presidente Medusei ha sottolineato il ruolo nell’assemblea legislativa e poi in Parlamento: “Fu consigliera regionale nella III Legislatura, tra il 1980 e il 1985, nell’allora Gruppo Pci, dopo che ebbe maturato esperienza di assessore alla pubblica istruzione alla Spezia, negli anni ’70, attraversando quindi un periodo storico di grande movimento e tensione sociale, per poi approdare sui banchi di Montecitorio, a culmine del suo percorso politico”.

Il presidente Medusei ha espresso ai famigliari di Giovanni De Paoli e Luigia Cordati il cordoglio di tutta l’Assemblea legislativa.