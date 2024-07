Genova. Dopo la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno cambiano gli equilibri e i nomi anche nel Cal, il Consiglio delle Autonomie Locali liguri, con la sostituzione dei sindaci e degli amministratori decaduti dopo le elezioni amministrative e l’ingresso di nuovi componenti.

Entrano a far parte del Cal, presieduto da Pierangelo Olivieri, tre nuovi consiglieri: i sindaci Giorgio Bernardin di Bonassola e Claudio Magro di Moneglia e la presidente del Consiglio comunale di Pietra Ligure Michela Vignone.

Riconfermati, perché rieletti alle amministrative, la vicepresidente del Cal Monica Paganini, Sindaco di Arcola, e i seguenti componenti: Daniele Galliano, sindaco di Bormida; Carlo Gandolfo, sindaco di Recco; Loris Maieron, sindaco di Busalla; Gian Alberto Mangiante, sindaco di Lavagna; Giovanni Oliveri, sindaco di Campo Ligure; Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora; Mentore Campodonico, presidente del Consiglio comunale di Rapallo; Alessandro Il Grande, presidente del Consiglio comunale di Sanremo; Massimo Silvestri, presidente del consiglio comunale di Bolano.

“Escono” invece Mario Scampelli (ex sindaco di Calice al Cornoviglio), Mirko Bardini (ex Sindaco di Montebruno) e Diego Distilo (ex presidente del Consiglio comunale di Albenga).

Cos’è il Consiglio delle Autonomie Locali

Il Cal è un organo regionale di rilevanza costituzionale come previsto dell’articolo 123 comma quarto della Costituzione, che dispone che “In ogni Regione lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra la Regione e gli Enti locali”.

Lo Statuto di Regione Liguria istituisce il Cal come organo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie, che é altresì disciplinato dalla legge regionale n.1 dell’1 febbraio 2011 e dal proprio regolamento interno.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, insediato per la prima volta il 18 dicembre 2006 ha potestà di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine a progetti di legge o atti amministrativi della Regione che interessino il sistema delle autonomie locali oltre agli atti di programmazione generale, leggi di bilancio e collegati. Può proporre al presidente della Giunta regionale l’impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e degli enti locali liguri.