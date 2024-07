Conferme e nuovi arrivi: il Busalla annuncia le prime mosse di mercato

Genova. Il Busalla Calcio annuncia l’arrivo di Cristian Draghici, Samuele Ranasinghe, Federico Burdo,

Per Cristian Draghici, classe 1992, si tratta di un ritorno a Busalla, dove fece il suo esordio nella stagione 2009/2010.

Samuele Ranasinghe, classe 2003, arriva in biancoblu dopo aver maturato esperienze con le maglie di Sestrese, Rapallo e Serra Ricco’.

Federico Burdo, classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha giocato con Molassana, Serra Ricco’, Sampierdarenese, San Quirico.

Sono stati confermati giocatori del calibro di Giacomo Ottoboni, capitano della squadra, che vestirà, per il tredicesimo anno, la casacca del Busalla; Andrea Piccardo e l’attaccanter Edoardo Repetto, (classe 2000,) inizieranno la loro nona stagione in Valle Scrivia; Alessandro Gottingi, campione d’Italia con la rappresentativa regionale ligure, nel 2023 e Davide Firpo, che difendera’ i pali del Busalla per la terza stagione.