Concorsi pilotati in Università, il Tar dà ragione alla professoressa Trucco: “Deve essere reintegrata”

Genova. Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso della professoressa di Sanremo Lara Trucco, docente di Diritto costituzionale ed ex prorettrice dell’Università di Genova, con il quale chiedeva la cessazione della sospensione cautelare dal servizio e il contestuale reintegro, a seguito dell’inchiesta sui cosiddetti concorsi truccati nella quale era rimasta coinvolta.

In particolare la docente chiedeva l’annullamento della nota con cui “il rettore dell’Università di Genova aveva riscontrato negativamente l’istanza di cessazione degli effetti del decreto rettorale con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio”.

La professoressa era indagata in relazione ad alcuni procedimenti per la selezione di assegnisti di ricerca, ricercatori e docenti universitari. Inizialmente sottoposta agli arresti domiciliari, ottenne poi la misura dell’obbligo di dimora, a sua volta sostituita con la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio dell’insegnamento universitario e di presidente e componente delle commissioni giudicatrici di concorsi universitari. In giudizio si è costituita l’Università, la quale ha chiesto attraverso i propri legali l’inammissibilità del ricorso. Istanza che è stata rigettata.

“I reati contestati all’odierna ricorrente – si legge nella sentenza – riguardano esclusivamente le procedure di selezione di alcune figure della carriera universitaria. Ne consegue che non si ravvisa alcun pericolo nella ripresa dell’attività didattica e di ricerca”. Il collegio ha così accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e condannando l’Università di Genova “a reintegrare in servizio la ricorrente e a corrispondere alla stessa la retribuzione dovuta a far data dall’adozione del provvedimento impugnato”.