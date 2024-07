Genova. Quasi 5mila persone, con un sold out annunciato da inizio prevendita, hanno salutato la tappa genovese di Annalisa, in scena all’Arena del Mare del Porto Antico per Live in Genova Festival, che quest’anno celebra il ventennale.

Un ritorno a casa o quasi, Annalisa è di Carcare in provincia di Savona, e un pubblico che ha saputo mostrato un grande entusiasmo per la cantautrice ligure.

D’altra parte i numeri di questa “regina del pop” sono da record: 33 Dischi di Platino e 13 Dischi d’Oro; oltre 1 milione e 300mila copie certificate solo nel 2023; una presenza costante per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk con il suo ultimo album E poi siamo finiti nel vortice; unica donna solista a essere presente con un singolo in classifica da più di anno, prima donna al numero uno della classifica di Spotify con un singolo da tre anni, oltre ad essere protagonista assoluta su TikTok: le sue Mon amour e Bellissima sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno.

Il concerto, preceduto dall’esibizione della cantautrice genovese Juma, è stato un crescendo di tutti i suoi grandi successi, da Sinceramente, terzo classificato alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, a Mon amour. Uno show che ha raccontato il “vortice” dell’artista, dagli ostacoli alle difficoltà fino al successo.

Sul palco con Annalisa i suoi musicisti storici: Daniel Bestonzo, che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino e Dario Panza oltre al corpo di ballo diretto da Simone Baroni.