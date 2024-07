Comune di Arenzano premiato per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

Arenzano. Creme solari spray, tonno in scatola, tappi corona delle bibite: la borsa mare degli italiani contiene anche imballaggi in acciaio e conferirli correttamente è una buona abitudine e una pratica fondamentale, da mantenere anche in vacanza. Proprio per far conoscere le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanza del loro corretto conferimento RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, promuove “Cuore Mediterraneo”. La campagna itinerante estiva quest’anno arriva ad Arenzano dove l’inviata speciale Alice ha incontrato i bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell’acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all’infinito.

Il Consorzio RICREA ha consegnato al Comune uno speciale riconoscimento per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti: nel 2024 ad Arenzano si stima che verranno raccolte 125 tonnellate di imballaggi in acciaio (+125% rispetto al 2023).

“La missione del Consorzio è, anche durante l’estate, quella di promuovere l’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio come barattoli per frutta e vegetali, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure – spiega Federico Fusari, Direttore del Consorzio Ricrea -. Da sempre siamo impegnati in campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale che coinvolgono direttamente i cittadini perché crediamo che questo tipo di comunicazione giochi un ruolo decisivo nell’assicurare che il processo circolare degli imballaggi in acciaio diventi sempre più condiviso e virtuoso”.

“I risultati e le stime che riguardano la raccolta differenziata degli imballaggi in metallo e soprattutto dell’acciaio sono molto buone per Arenzano e si stima fino al 125% di aumento e della raccolta di acciaio per il prossimo anno. Siamo anche molto contenti dei risultati ottenuti in assoluto nel 2023 per quello che riguarda la percentuale di Raccolta differenziata che ha superato il 67%, consapevoli che ancora molta strada è da fare. Con Amiu e la dottoressa Pirgoli coordinatrice dei servizi sul nostro territorio si collabora strettamente per cercare di individuare le problematiche principali e risolvere in maniera mirata alcune problematiche che si sono riscontrate per migliorare ulteriormente e arrivare il più velocemente possibile superare l’80% di raccolta differenziata. Essendo Arenzano una cittadina turistica sappiamo che in estate l’arrivo del flusso di turisti comporta un aumento delle difficoltà sia per quello che riguarda i conferimenti da parte dei cittadini che per quel che riguarda il lavoro degli operatori impegnati a mantenere i servizi sul territorio. É dunque necessario compiere azioni di comunicazione non solo per i cittadini che vivono Arenzano

tutto l’anno ma puntare anche alla sensibilizzazione dei turisti magari proprio attraverso le attività ricettive e gli operatori commerciali” afferma Lucia Ferrari, Assessore all’Ambiente del Comune di Arenzano.

Oltre al Comune, RICREA ha premiato AMIU Genova, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio e della separazione degli imballaggi in acciaio dagli altri materiali della raccolta multipesante.

“Le iniziative volte ad implementare la raccolta differenziata, come “Cuore Mediterraneo” promossa da RICREA in collaborazione con AMIU Genova, testimoniano il buon lavoro svolto nella città di Arenzano – sottolinea Giovanna Damonte, membro del Consiglio di Amministrazione di Amiu – Coinvolgere i cittadini con giornate di promozione come lo “sbarazzo” o attraverso attività specifiche dedicate ai ragazzi con “laboratori ambientali”, ha dimostrato di far aumentare la raccolta differenziata passata dal 59% a oltre il 67% ma anche di rispettare l’ambiente tramite pratiche virtuose riducendo il consumo di risorse e adottando un atteggiamento rispettoso verso la propria città”.

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’87,8% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e quello dell’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea. Nel 2023 sono state avviate al riciclo 428.043 tonnellate (+2% rispetto all’anno precedente) pari a 4,8 Kg per abitante.