Venerdì nero per le autostrade: cantieri, avarie e un tir rovesciato in A10

Genova. Ancora una volta il venerdì pomeriggio si è trasformato quasi in un incubo per chi guida sulle autostrade attorno al nodo di Genova, tra un tir rovesciato sulla A10, mezzi in avaria e cantieri si sono formate code su diverse tratte.

Il problema maggiore è stato il tir rovesciato sulla A10 tra Arenzano e Pra’ intorno alle 17.30. Si è formata una coda di oltre due chiloemtri. Il camion trasportava materiale plastico, in parte disperso sulla carreggiata.

Sul posto vigili del fuoco, soccorsi, la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Altri quattro chilometri di coda, sempre sulla A10, si sono formati tra Pegli e Pra’ in direzione ponente per un mezzo in avaria ma la situazione si è risolta dopo le 19.

Sulla A7, dopo Busalla, in direzione Genova, sempre nel pomeriggio si è creata una coda di 2 chilometri per materiali dispersi da un altro tir. Ripercussioni anche sulla A12.

Code anche sulla A26, all’altezza della diramazione sulla A7 e Masone, in direzione Genova, a causa dei cantieri.