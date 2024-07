Genova. Ancora un arresto per spaccio di droga nel centro storico. Questa volta a finire nel mirino dei carabinieri è stato un ventenne da tempo sotto sorveglianza dei militari del nucleo operativo della compagnia centro, che a casa sua hanno trovato droga e quasi 5.000 euro in contanti.

I carabinieri avevano notato il giovane nel centro storico aggirarsi in luoghi particolarmente frequentati da consumatori di cocaina, e qualche giorno fa hanno deciso di pedinarlo per capire dove abitasse.

Seguendolo sono arrivati alla sua abitazione, un b&b in zona Marassi, e hanno perquisito la stanza trovando circa 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi e tenuta nascosta in una confezione di Aspirina.

Nascosti in un paio di calzini in un borsone sono stati trovati 4.800 in contanti. Il ventenne è stato quindi arrestato e trasferito in carcere.