Classifica sul gradimento di sindaci e governatori: Bucci precipita, Toti “n.c.”

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci perde diversi punti nella classifica sul gradimento dei sindaci e dei presidenti di Regione stilata ogni anno dal Sole 24 ore. In base alla rilevazione di Noto sondaggi per il “governance poll” Marco Bucci ha perso 7,5 punti rispetto allo scorso anno e 6,5 rispetto all’inizio del secondo mandato.

In base alla classifica sull’indice di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia, Marco Bucci piace oggi al 49% dei propri cittadini, a fronte del 56,5% registrato nel 2023 e al 55,5% delle preferenze del 2022.

Se il sindaco di Genova si piazza quindi al 67esimo su 80 posti complessivi nella classifica dei sindaci, non compare neppure, in quella dei presidenti di regione, Giovanni Toti. L’istituto di sondaggi ha deciso di non classificare il governatore ligure, sospeso dalla sua carica perché agli arresti domiciliari, e al centro dell’inchiesta per corruzione.

A livello ligure, e tornando ai sindaci, chi viaggia nella parte altissima della classifica è Claudio Scajola, sindaco di Imperia, che si trova al quarto posto nazionale (nella sua città che già era risultata, in altre classifiche, uno dei luoghi migliori dove vivere dal punto di vista del clima).

Scajola, sindaco civico e di centrodestra, ha ottenuto un 60% di gradimento, in calo comunque di tre punti rispetto allo scorso anno, quando era stato confermato alla guida del capoluogo di provincia del ponente ligure.

Il sindaco di Savona Marco Russo, esponente di centrosinistra, è 14esimo: lo apprezza, secondo il “governance poll” il 58,5% dei cittadini, un punto e mezzo in più rispetto all’anno scorso, ma 3,8 punti in meno rispetto ai voti conquistati nelle urne nel 2021.

Invariato rispetto al 2023 il gradimento del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini (centrodestra), che si colloca al 37esimo posto nazionale ma con il suo 54,4% migliora di 0,9 punti il risultato elettorale del 2022.