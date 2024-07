Città metropolitana di Genova, nel consiglio entrano Manara, Collorado e Altobelli

Genova. Avvicendamento sugli scranni della assemblea che governa la Città Metropolitana di Genova, a seguito dei risultati delle elezioni amministrative di giugno 2024, con l’ingresso di tre nuovi consiglieri, tra cui due donne, Elena Manara ed Patrizia Altobelli, alla loro prima esperienza in ambito metropolitano, e un ritorno per Giovanni Collorado che già aveva fatto parte del consiglio provinciale prima della trasformazione dell’Ente ed era anche stato uno dei protagonisti del primo ciclo amministrativo Metropolitano dal 2014 al 2017.

Le ultime consultazioni del 8 e 9 giugno 2024 hanno visto la decadenza dal ruolo di consigliere del proprio comune di Franco Senarega e Maria Caterina Peragallo, e la elezione di Giorgio Tasso con successiva nomina a Vicesindaco e assessore a personale e commercio per il Comune di Rapallo (città con più di 15.000 abitanti).

Secondo quanto previsto dalla legge 56/2014 e dal “Testo unico sull’Ordinamento degli enti Locali”, i tre membri risultano decaduti dal Consiglio metropolitano e sono stati sostituiti, con atto di surroga, dai primi candidati non eletti nelle liste dei rispettivi gruppi nelle elezioni metropolitane di secondo livello del 6 novembre 2022.

In base a tali liste, sono entrati nel Salone del Consiglio della Città Metropolitana di Palazzo Doria Spinola, per il gruppo di maggioranza “Per la CITTÀ METROPOLITANA”, la consigliera del Comune di Genova Manara Elena che aveva ricevuto 3291 voti ponderati, Collorado Giovanni sindaco del Comune di Castiglione Chiavarese con 3024 preferenze, ed infine Altobelli Patrizia, consigliera del Comune di Sant’Olcese, con 2787 voti ponderati.

La surroga è stata quindi ufficializzata oggi nel corso della seduta del Consiglio Metropolitano di Genova come primo punto all’ordine del giorno, in un incontro avvenuto in modalità mista, vista la presenza di 3 consiglieri in collegamento remoto sui 18 totali presenti.

Contestualmente sono anche state ufficializzate dal Sindaco Metropolitano Marco Bucci le deleghe ad Andrea Rossi e Giacomo Robello, che vedono Rossi (consigliere del Comune di Cogorno) ricevere la nomina a Consigliere Delegato a Pianificazione territoriale, Supporto ai Comuni e Viabilità, mentre Robello (consigliere del Comune di Arenzano) ricoprirà il ruolo di Consigliere Delegato a Organizzazione e Transizione digitale.