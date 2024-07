Ciro Grillo si laurea in Giurisprudenza con 110 e Lode

Genova. Ciro Grillo, 23 anni, il figlio più piccolo del fondatore del M5S Beppe, si è laureato questa mattina in Giurisprudenza all’Università di Genova con 110 e lode.

Grillo junior, secondo quanto appreso, ha discusso una tesi di procedura penale.

Alla discussione ha assistito il papà Beppe.

Ciro Grillo è imputato con i tre amici Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta nel processo in corso a Tempio Pausania per violenza sessuale nei confronti di due ragazze, violenza che sarebbe avvenuta nella casa di Beppe Grillo in Sardegna.