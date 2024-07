Cinghiali e fauna selvatica, Europa Verde sulle barricate: “Regione Liguria faccia pace con il suo ecosistema”

Genova. “S.O.S. Emergenza cinghiali – si invoca il provvidenziale intervento dell’esercito: abbondano i racconti circa nuovi episodi che vedono i cittadini in pericolo a causa di una costante invasione da parte di questa specie, e celermente si fanno spazio messaggi dai titoli altisonanti, anche in merito ad attrezzatura specifica idonea per la situazione (come i visori notturni), come se si parlasse davvero di una guerra da cui dipendono le sorti della sopravvivenza di una o dell’altra specie”.

Con queste parole inizia il lungo comunicato stampa di Tiziana Nanni e Angelo Spanò. Co-portavoce metropolitani di Europa Verde Genova, che tornano sulla gestione della fauna selvatica, alla luce della prossima manifestazione organizzata da Coldiretti per chiedere una ulteriore stretta contro i cinghiali, evocando una riforma della caccia. Ovviamente in senso espansivo

“Nonostante il bonus approvato dalla regione per incentivare i cacciatori ad abbattere quanti più esemplari possibili, nonostante l’evidente appoggio, passato, presente e futuro, dalla classe politica vigente che vorrebbe concedere a questi prodigiosi “sportivi” la possibilità di praticare incessantemente a prescindere dai dati Ispra, dalle regole, dagli orari, dalle stagioni o dall’ambiente, lo stato emergenziale persiste come non mai – si legge nella nota – Gli abbattimenti proseguono senza sosta, eppure l’emergenza è via via più palpabile, di minuto in minuto, al punto tale che i cinghiali trovano spazio anche in situazioni presunte, ove la loro presenza non è nemmeno stata confermata. Com’è possibile?”

“La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità della Regione, così come la preservazione della fauna selvatica – dicono Spanò e Nanni – e questi due aspetti possono e dovrebbero coincidere e coesistere, nel momento in cui la Regione stessa facesse pace con il proprio ecosistema, riconoscendolo come una ricchezza e non una minaccia, e decidesse una volta per tutte di istituire, in primis, dei corsi volti ai cittadini stessi circa un comportamento adeguato nel corso di un incontro con un animale selvatico, in secundis di una maggior consapevolezza, sempre dei cittadini, su come tenere lontani certi animali dalle rispettive proprietà, senza ricorrere alla violenza, e attraverso metodi approvati dalla Regione stessa e per cui sono previsti anche dei rimborsi in determinate circostanze. Eppure tali accortezze, tali necessità, non sussistono e non trovano spazio nella quotidiana narrazione, in cui permangono come uniche protagoniste la paura e l’allarmismo”.

“Come Europa Verde, già si erano avanzate delle proposte che tuttavia sono state completamente ignorate dalla politica: foraggiare i cinghiali sulle alture con del mangime antifecondativo, per esempio, di modo da contenere in maniera non violenta la popolazione di questa specie – conclude poi la nota – Si erano inoltre condivise le preziose informazioni comunicate dal Prof. Mazzatenta (docente della Facoltà di medicina veterinaria all’Università di Teramo), all’Adnkronos Salute – ogni nucleo familiare di cinghiali è capeggiato da una femmina, la matriarca, madre di tutti i componenti (tranne i maschi maturi, che vengono allontanati dal gruppo). La suddetta matrona emette un feromone che blocca l’estro delle altre femmine: lei è l’unica che si riproduce, ma è anche la più vulnerabile nella stagione di caccia, perché negli spostamenti si focalizza sul tenere al sicuro la sua progenie e tutti i componenti del gruppo, finendo con l’esporsi maggiormente. Nel momento in cui la matrona perde la vita, il blocco scompare e tutte le altre femmine vanno in estro. Risultato: se prima la matrona aveva 5-6 cuccioli, le sorelle finiscono a loro volta a formare gruppi di 50 esemplari, a loro volta destinati a disperdersi, perché il ruolo della matrona è noto ai cacciatori, che sapientemente la individuano ed eliminano di conseguenza, a maggior ragione incentivati dal bonus tuttora vigente. Europa Verde intende dare nuovamente spazio ad una scienza che troppo a lungo è stata reclusa in un angolo e costretta al silenzio, fiduciosi di una realtà cittadina che saprà identificare come giusta una soluzione basata sulla logica, sull’etica e sul pratico buonsenso”.