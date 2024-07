Cinema in Villa Giuseppina a San Teodoro: l’1 agosto serata speciale sul rapporto tra turismo balneare e ambiente

Genova. Giovedì 1 agosto 2024 serata speciale a ‘Cinema in Villa’ di Villa Giuseppina (via Bologna, 21, quartiere San Teodoro), tutta dedicata al rapporto tra turismo balneare e ambiente. L’appuntamento inizierà alle 19.30 con un aperitivo, cui seguirà, alle 20.15, una conversazione sulla turistificazione delle coste italiane alla presenza di Alex Giuzio, autore del libro La linea fragile – Uno sguardo ecologista alle coste italiane (Edizioni dell’Asino) e la proiezione, in collegamento con la regista Giulia di Maggio, del cortometraggio Una volta ancora e del documentario in prima visione per Genova Vista mare di Julia Gutweniger e Florian Kofler.

Realizzata in collaborazione con la Nuova Cinematografica Gioiello, l’iniziativa rientra in ‘Fuori dal centro – Festival. Cinema, musica, incontri’, rassegna che comprende tre arene estive all’aperto: oltre a Cinema in Villa, anche Arena Montaldo alla S.O.M.S. La fratellanza (via Isocorte, 13) di Pontedecimo e Nervicinema al Cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana, 5, Nervi). Realizzata con il sostegno del Comune di Genova nell’ambito del progetto Genova Città dei Festival – cui sponsor istituzionali sono Iren e Coop Liguria -, la manifestazione è curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-S.A.S. Liguria con la collaborazione del Club Amici del Cinema, Nickelodeon, Cineclub Fritz Lang e del Cinema San Siro.

La rassegna aderisce a Cinema Revolution, iniziativa del ministero della Cultura grazie alla quale l’ingresso per i film italiani ed europei costa solo 3,50 €.

Scritto da Alex Giuzio, giornalista specializzato in coste, turismo, demanio marittimo e questioni ambientali, “La linea fragile” è un libro-inchiesta di stampo ecologista sulla gestione dei litorali italiani, vessati dall’abuso edilizio e dal turismo di massa.

Prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, “Una volta ancora” è un cortometraggio che segue le stagioni di una spiaggia attraverso l’osservazione della vita dura di una cabina, dell’occhio premuroso di una telecamera di sorveglianza e della tenacia di un’ottantenne spericolata.

Girato durante un’intera stagione lavorativa (da febbraio a ottobre) dai filmmakers austriaci Julia Gutweniger e Florian Kofler, “Vista mare” è un documentario poetico e surreale che osserva il “dietro le quinte” delle “vacanze al sole” nelle località della costa adriatica settentrionale italiana, rivelando la fatica dei lavoratori stagionali e mostrando un paesaggio artificiale, costruito appositamente per far divertire i turisti. Il film è stato presentato alla Semaine de la critique del 76° Locarno Film Festival e ha vinto il premio come “miglior documentario italiano” al 64° Festival dei Popoli di Firenze.

Tra gli altri appuntamenti settimanali di “Fuori dal Centro – Festival”, da segnalare anche l’esibizione live della squadra di canto Trallalero “I canterini della Val Verde”, che venerdì 2 agosto all’Arena Montaldo di Pontedecimo anticiperà alle 20.30 la proiezione di “Un mondo a parte” di Riccardo Milani.