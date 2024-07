Genova. Meteo permettendo, parte l’estate del cinema all’aperto a Genova, occasioni per godersi un film senza rinunciare al piacere di trascorrere una serata all’aperto, il cielo stellato a fare da soffitto e, in alcuni casi, spiaggia e mare come cornice.

Cinema all’aperto: Circuito sul mare a Quinto e a Sturla

Questo è il concetto alla base dei due progetti di Alesbet, che nel 2022 ha lanciato “Circuito sul mare” al depuratore di Sturla e che giorni scorsi ha svelato e aperto al pubblico la nuova piastra del depuratore di Quinto. Oltre a bistrot, solarium e campo sportivo, lo spazio all’interno dei giardini Lercaro ospita appunto un cinema all’aperto la cui programmazione prenderà il via domenica alla presenza di Carla Signoris, protagonista del primo film in cartellone: “Holy Shoes” di Luigi Di Capua.

A Sturla, in via del Tritone, il cinema all’aperto è invece partito già il 7 giugno con l’ultimo capitolo di “Kung Fu Panda”, e la programmazione andrà avanti sino al 31 luglio: “Dopo la crisi dovuta al periodo pandemico le sale cinematografiche hanno recuperato il terreno perso – ha spiegato Alessandro Giacobbe, titolare di Alesbet – le proiezioni all’aperto consentono di dare continuità durante l’estate, periodo in cui c’è una parte di pubblico che preferisce restare all’aperto. È anche un modo per dare vitalità a questi spazi pubblici. L’esperienza di Sturla è stata molto positiva, abbiamo registrato oltre 10.000 presenze, e questo nonostante i numerosi anni di chiusura. Quella di Quinto è molto conosciuta e frequentata, è rimasta chiusa per meno tempo e contiamo riscuota lo stesso successo”.

In centro storico la rassegna di cinema all’aperto “Nuovo cinema Maddalena”

Spostandosi di qualche chilometro, giovedì 4 luglio parte anche la seconda edizione del Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna all’aperto a ingresso libero nel cuore del centro storico, nel chiostro della chiesa della Maddalena. Quest’anno il filo conduttore che lega gli otto appuntamenti (tutti i giovedì sera di luglio e settembre) è l’incontro tra culture del mondo, lontane tra loro ma nello stesso tempo ricche di storie che le accomunano.

La rassegna è idealmente divisa in due parti: i primi quattro appuntamenti di luglio, “nuovi incontri, nuove storie”, narrano realtà di convivenza, confronti, legami; la seconda parte prosegue a settembre con “oltre l’orizzonte, storie familiari” , con un viaggio alla scoperta di storie di vita in paesi lontani. Si parte proprio giovedì 4 luglio con “Mondi Lontani – Genti Vicine”. Tutti i film saranno presentati da Cristiano Palozzi, regista e direttore del Genova Film Festival, e ci sarà occasione di avere momenti di dialogo con addetti ai lavori, come l’11 luglio quando il regista Daniele Gaglianone presenterà “La mia classe”, che ha come come protagonista Valerio Mastandrea.



L’evento è organizzato dall’associazione Casa della Maddalena e Arteprima Factory in collaborazione con il Genova Film Festival, e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ampia cornice delle attività promosse dal Comune di Genova per la valorizzazione del centro storico.

Le arene all’aperto di Pontedecimo, San Teodoro, Nervi e Rivarolo

A fine giugno è invece partita la rassegna “Fuori dal centro – Festival. Cinema, musica, incontri”, che comprende tre arene estive all’aperto: “Montaldo” alla S.O.M.S. “La fratellanza” (via Isocorte, 13) a Pontedecimo, “Cinema in Villa” a Villa Giuseppina (via Bologna, 21, quartiere San Teodoro) e “Nervicinema” al Cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana, 5, Nervi).

Curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-S.A.S. Liguria con la collaborazione del Club Amici del Cinema, Nickelodeon, Cineclub Fritz Lang e del Cinema San Siro, la manifestazione propone 36 film spesso abbinati a incontri con autori e associazioni, presentazioni di libri ed esibizioni musicali.

A Rivarolo invece la stagione del cinema all’aperto è gestita dall’Arena Albatros Rivarolo, in via Roggerone, con la rassegna “Un’estate di cinema”. Si inizia il 5 luglio con “Volare” e si prosegue tutte le sere.

Entrambe le manifestazioni aderiscono all’iniziativa Cinema Revolution del Ministero della Cultura, grazie alla quale l’ingresso per i film italiani ed europei costa 3,50 euro.