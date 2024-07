Genova. Gli ispettori della Asl 3 hanno chiuso per carenze igieniche il locale X Sushi, noto ristorante orientale nei pressi di piazza Corvetto, dopo che due clienti sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione alimentare.

Il pasto incriminato risale a venerdì scorso. Due persone, dopo aver mangiato sushi, hanno iniziato a sentirsi male e il giorno dopo – sabato – sono andate al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove sono state trattenute per le cure necessarie.

Nel frattempo il caso è stato segnalato alla struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3. Domenica i tecnici della prevenzione hanno visitato il ristorante all you can eat di via XII Ottobre e hanno trovato sporcizia generalizzata e soprattutto cibo in cattivo stato di conservazione, presumibilmente all’origine dell’intossicazione subita dai due malcapitati avventori.

Data la gravità dei fatti è scattato immediatamente il provvedimento di sospensione dell’attività che rimarrà in vigore finché i gestori non avranno sanato le irregolarità riscontrate.