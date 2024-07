Genova. Alcuni passeggeri della metropolitana di Genova nella mattinata di domenica 7 luglio sono rimasti “intrappolati” per circa mezzora all’interno della stazione di Genova Principe.

L’intoppo è scattato intorno alle 11.15, poco prima che iniziasse lo sciopero di quattro indetto dal sindacato Orsa. Il portale di accesso della “metro” è stato serrato ben prima dell’inizio della protesta.

I passeggeri che sono scesi dalla metropolitana si sono diretti verso l’uscita su via Pagano Doria e in direzione del sottopasso che porta alla stazione ferroviaria ma hanno trovato la serranda abbassata e nessuno all’interno del gabbiotto dei controlli.

Alcuni degli utenti hanno provato a chiedere aiuto e Amt Genova ha fatto in modo di far riaprire la saracinesca, tra le lamentele di chi stava perdendo un treno e di chi è rimasto turbato dall’incidente.

La serranda è stata riaperta dopo circa mezz’ora di attesa. Alla fine, non ci sono state grosse ripercussioni a causa della chiusura anticipata.

Ma da Amt Genova fanno sapere che saranno chieste spiegazioni alla ditta di guardianaggio che si occupa della stazione visto che, evidentemente, non ha atteso in maniera corretta le disposizioni del posto centrale di Brin e non ha atteso il passaggio dell’ultimo treno prima della chiusura.

Il personale viaggiante che aderisce allo sciopero di Orsa si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.