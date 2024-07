Genova. In molti Paesi europei è prassi ormai consolidata, e chi vi acquista lo fa con il duplice intento di dare una mano e di scovare quelle che possono rivelarsi vere e proprie “chicche” a prezzi contenuti. In Italia invece i cosiddetti “Charity Shop” sono meno popolari, ma iniziano a diffondersi e a conquistare soprattutto i più giovani e più attenti al riciclo e al riuso. All’interno del negozio infatti le persone possono donare oggetti che non usano più e che vengono messi in vendita per raccogliere fondi per iniziative benefiche e solidali.

A Genova un nuovo Charity Shop è stato inaugurato pochi giorni fa in via di Canneto il Lungo, al 18 rosso, a qualche civico di distanza dal già noto Emporio Solidale. Le due attività sono d’altronde strettamente collegate: chi acquista oggetti al nuovo Charity Shop dona fondi per sostenere le attività dell’Emporio Solidale, che raccoglie e distribuisce gratuitamente beni di prima necessità e ospita laboratori, corsi e incontri. Un presidio importante del centro storico, che a partire da ottobre sarà sostenuto dall’attività del Charity Shop, aperto nell’ambito del progetto di comunità Sestiere del Molo in collaborazione con la cooperativa Il Cesto e Iren.

Il Charity Shop di via Canneto non è ancora pienamente operativo. L’inaugurazione di lunedì è servita per consentire ai cittadini di dare una prima occhiata allo spazio e prendere dimestichezza con il funzionamento, basato su donazioni e acquisti. Chi desidera liberarsi di oggetti che non utilizza più, ovviamente in buono stato, può donarli al negozio.

“A settembre inizieremo la raccolta degli oggetti – spiega Valentina Arcuri, ideatrice del progetto e coordinatrice dell’Emporio Solidale – Sono esclusi dalla raccolta giochi, libri, vestiti e mobili. Tutto il resto, oggettistica per la casa, accessori, complementi d’arredo, verranno valutati. Lo spazio sarà organizzato in molto carino, tutto pensato su misura con mobili particolari fatti dalla Falegnameria Sociale, e il ricavato della vendita andrà a sostenere i progetti di accoglienza dell’Emporio. Lo spazio ospiterà anche mostre di artigiani e laboratori e incontri su riciclo e il riuso, chiederemo alle persone un certo impegno nella scelta degli oggetti da proporci, non vogliamo che diventi un’accozzaglia di oggetti”.

Gli oggetti verranno dunque valutati e, se considerati idonei, messi in vendita sugli scaffali. Chi acquista si porta a casa l’oggetto desiderato – che sia un vaso, uno specchio, un quadro o altri complementi d’arredo – e destina i soldi della vendita a progetti portati avanti dall’Emporio Solidale. A settembre dunque, trascorsa l’estate, il personale del Charity Shop comunicherà le modalità per donare gli oggetti e a ottobre inizierà l’attività vera e propria. Il negozio verrà gestito da volontari, che potranno così accumulare punti spesa da spendere nell’Emporio Solidale in un circolo virtuoso.