Genova. Esasperati e inascoltati. Così si sentono gli abitanti del centro storico che, ancora una volta, chiedono risposte alle istituzioni e alle forze dell’ordine per arginare un crescendo di degrado e assenza di sicurezza. Risse, spaccio, sporcizia: tutte condizioni che, nel periodo estivo, non fanno che essere amplificate.

Christian Spadarotto, uno dei portavoce dei residenti del centro storico, e in particolare dell’area che si estende tra Pré, via Del Campo, il Ghetto e la Maddalena fino a piazza Banchi, ha lanciato l’ennesimo appello – attraverso i social – con un “mayday” scritto a caratteri cubitali.

“Anche quei turisti che scelgono di pernottare da queste parti scappano appena si rendono conto dello stato dei luoghi – denuncia nel suo post – provate a leggere le recensioni, sono imbarazzanti per la nostra città”.

“Il Centro Storico di Genova è diviso in due e piazza Banchi costituisce il confine immaginario – spiega Spadarotto – sembrano due luoghi tra loro completamente differenti, come se appartenessero a città molto distanti tra loro. Se da un lato ci si occupa dei problemi della “mala movida”, dall’altro si fanno i conti con spaccio, aggressioni, violenza e consumo di stupefacenti”.

“Ci sono poi alcuni quartieri ove la concentrazione di disagio si è cronicizzata, condizionando pesantemente la vita degli abitanti: Maddalena, Ghetto, Prè “bassa”. Qui l’esasperazione dei cittadini ha raggiunto da tempo livelli allarmanti. Abbiamo fatto denunce, esposti, chiamate… tutto quello che un semplice cittadino può fare per richiedere aiuto”.

“Siamo stati ascoltati – sottolinea – sono aumentati i controlli e i passaggi delle diverse forze dell’ordine ma subito dopo torna tutto come prima. Col caldo poi la situazione è addirittura peggiorata. Negli ultimi mesi ho visto troppi coltelli, troppe risse, troppe bottigliate. Quando esco di casa al mattino alle 6:30 l’aerosol di crack non manca mai. Ho visto reazioni incontrollate degli abitanti esasperati: si lanciano in strada bottiglie dai piani alti. Ora con le finestre aperte di notte è impossibile dormire”.

Poi l’appello a tutte le forze politiche e istituzionali: “Mettetevi d’accordo: destra, sinistra, centro. Mettetevi d’accordo e trovate un modo per risolvere questo problema prima che la polveriera esploda: manca pochissimo. Per favore, abbiamo bisogno di risposte immediate e urgenti”.