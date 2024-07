Genova. Svelato, all’ospedale Gallino di Pontedecimo il rinnovato Centro di Medicina Integrata dell’Asl 3, ampliato e ripensato non solo negli spazi ma anche nella formula.

Alla struttura accedono persone con patologie oncologiche, immunomediate e rare, che oltre alla terapia tradizionale seguono specifici percorsi individuali personalizzati che prevedono un’articolazione trimestrale e che comprendono colloquio psicologico, agopuntura, neuroauricoloterapia, shiatsu, valutazione nutrizionale, musicoterapia e yoga.

Attualmente sono 74 i pazienti presi in carico con patologie oncologiche (in prevalenza) malattie immunomediate e rare. Per accedere al Servizio di Medicina integrata, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, è necessaria la richiesta dello specialista competente per patologia che ha in carico paziente con una dettagliata relazione clinica. È possibile contattare il centro al numero 010 8498880.

La presentazione del Centro Medicina Integrata di Asl 3

La presentazione del nuovo Centro si è tenuta in mattinata con l’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Angelo Gratarola, e il direttore generale di Asl 3, Luigi Carlo Bottaro.

“La medicina integrata – ha detto l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – rappresenta un insieme di attività non contemplate dall’ approccio tradizionale della medicina clinica ma che nel tempo ha dimostrato di essere in grado di fornire un aiuto importante ai pazienti anche affetti da patologie di una certa gravità come i malati oncologici. Un approccio che interessa la sfera psichica-comportamentale e che mira a far emergere e potenziare quelle capacità di guarigione che sono presenti in tutti noi. I nostri ringraziamenti vanno quindi alla onlus Antonio Lanza che ha saputo dar vita e rendere funzionale uno dei pochi esempi di medicina integrata, a cominciare da Piero Randazzo che con passione ha tenuto viva questa organizzazione e che vorremmo mantenere nell’ambito di un nuovo tavolo istituito in Alisa, insieme al professor Pronzato, affinché la nuova attività possa essere propedeutica per altre Asl e ospedali. Da oggi il nuovo centro di medicina integrata diventa completamente pubblico e siamo felici di aver portato a termine un progetto in cui abbiamo sempre creduto”.

“Si tratta di un importante risultato – aggiunge il direttore generale di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro – Il servizio, già attivo dal 2014 attraverso la collaborazione con l’Associazione Antonio Lanza e con Piero Randazzo è diventato dal secondo semestre 2023 a completa gestione Asl 3, ed è stato ulteriormente ampliato e rinnovato. Ringrazio il referente dott. Biagini e quanti con lui, con passione e dedizione, hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione di questa realtà”.

Alla presentazione ha partecipato anche Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico: “Da molto tempo dedico parte del mio lavoro all’Ospedale Gallino. Nelle tante difficoltà e mantenendo ognuno le proprie idee in merito, ho cercato però di dialogare con l’assessorato competente, per giungere a delle soluzioni che fossero utili alla Valpolcevera. Da queste interlocuzioni – ha spiegato Sanna – si è giunti ad un primo punto d’incontro. Pertanto, entro la fine dell’anno, verrà aperto un ambulatorio multimediale con l’obiettivo di assistere i pazienti fragili con cronicità attraverso team multidisciplinari che operano in telemedicina, soluzioni tecnologiche per l’esecuzione rapida di esami ematochimici con consegna in tempo reale dei risultati, esami di diagnostica strumentale con elerefertazione, come elettrocardiogramma e spirometria, sull’esempio di quanto c’è a Recco. Inoltre, verrà posizionata l’automedica proprio qui al Gallino”.