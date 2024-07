CDM Futsal a caccia di giovani talenti in Brasile: la nuova scoperta è Eduardo Micheletto

Genova. Colpo di mercato in prospettiva per la CDM Futsal che si assicura le prestazioni del talentuoso italo-brasiliano Eduardo Micheletto. Classe 2006, mancino dal fisico importante nonostante la giovanissima età, il neo-acquisto della società del presidente Fortuna ha già maturato una discreta esperienza nel proprio paese, vestendo nell’ordine le maglie di Escola Coxa, Arf Futsal e Atlético Cancun, dell’Acgf di Ponta Grossa e, infine, della Toledense Futsal, squadra con la quale nell’ultima stagione ha messo a segno anche 18 reti.

Ora per lui è arrivato il momento del grande salto al di qua dell’Atlantico, per seguire magari le orme del fratello maggiore Leonardo, che proprio in questi giorni è sbarcato all’Ecocity Futsal Genzano.