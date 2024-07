Serra Riccò. Disavventura per un cavallo questa notte a Serra Riccò. L’animale è caduto nel greto di un torrente all’altezza di via Pernecco Inferiore e non riusciva più a risalire.

L’intervento è stato particolarmente lungo, riferiscono i vigili del fuoco: dalla mezzanotte alle sei e mezza del mattino.

L’animale è stato sedato da un veterinario e recuperato con una gru.

(foto d’archivio)