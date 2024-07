Castelletto, sorpreso a rubare all’interno di un’auto parcheggiata: arrestato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato nella notte un 30enne per il reato di furto aggravato.

Il giovane, utilizzando un pezzo di cemento, ha sfondato il vetro posteriore di un’autovettura parcheggiata in via Oberto Cancelliere, nel quartiere di Castelletto, per poi rovistare e rubare una borsa all’interno dell’abitacolo.

In quel momento un residente, sentito fuori dalla finestra il rumore del vetro infranto, si è affacciato alla finestra e ha colto il ladro sul fatto.

A quel punto l’uomo ha immediatamente chiamato la polizia consentendo così, anche grazie a una dettagliata descrizione del giovane che nel frattempo si era dato alla fuga, agli agenti di due volanti, una dell’Upgsp e una del commissariato Centro, di fermare a poche centinaia di metri dalla vettura il 30enne trovato in possesso ancora della borsetta poco prima rubata.

Gli operatori, dopo aver accompagnato in questura il giovane, hanno rintracciato la proprietaria della macchina restituendole la borsa che le era stata sottratta. Fissata per questa mattina la direttissima.