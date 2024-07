I cassonetti smart non andranno nel Ponente: incompatibili con i futuri filobus

Genova. Si ferma il piano di espansione dei nuovi cassonetti intelligenti di Amiu, che, oggi presenti in Val Bisagno e nel levante cittadino, non andranno mai nel ponente. A causare lo stop il progetto della futura linea filobus prevista negli assi di forza di Amt, la cui infrastruttura aerea, i cavi, risulta non compatibile con l’altezza del macchinario che solleva i nuovi bidoni.

A divulgare la notizia sono stati i sindacati, a margine di un incontro con la stessa Amiu. Secondo quanto emerso, infatti, i bracci meccanici che sollevano i bidoni potrebbero collidere con i cavi destinati ai autobus, mettendo a rischio infrastrutture e persone. Lo stop al progetto arriva dopo una lunga serie di polemiche e aspri scontri tra la stessa azienda e i lavoratori, che da tempo denunciano la poca praticità del nuovo sistema e l’eccessivo costo dei nuovi macchinari necessari a parità di raccolta.

L’investimento da parte di Amiu è stato di circa 30 milioni, ma fin dalle prime settimane di utilizzo copiose sono piovute le critiche da parte prima dei cittadini a causa della difficoltà di accesso e conferimento dei rifiuti dovuta agli sportelli “smart”, e poi dagli stessi lavoratori che lamentavano inefficienza e anche poca sicurezza.

Oltre alla interferenza con la linea filobus, a pesare sul destino dei cassonetti smart nel ponente genovese anche l’impossibilità di raggiungere la pressa di Ponte Somalia a causa dell’eccessiva altezza dei nuovi mezzi di raccolta.

L’obiettivo di Amiu era quello di sostituire tutti i 26mila cassonetti della città con i nuovi modelli elettronici entro il 2024, per poi passare all’uso “intelligente” vero e proprio, con l’apertura comandata da un badge personale o direttamente da un’app sullo smartphone, nel corso del 2025. Proprio la Valbisagno, nel 2023, ha fatto da apripista, seguita dal Levante, da Castelletto e da Oregina. Ora però tutto potrebbe saltare, con pesanti incognite anche per la tenuta dei conti dell’azienda.

Genova24 ha provato a contattare Amiu per chiedere maggiori informazioni sulla vicenda ma dall’azienda non sono arrivati commenti.