Genova. Prende il via con la prima asta pubblica il piano di vendita di immobili di Arte Genova approvato dalla Regione Liguria. L’azienda regionale ha pubblicato l’invito a offrire per 24 appartamenti, di cui 21 a Genova sparsi in diversi quartieri, due a Recco e uno a Chiavari.

“Sulla base del piano vendita approvato dalla Regione Liguria questa è la prima asta di alloggi liberi che viene bandita, cui faranno seguito altre aste nel corso del 2024 – spiega l’amministratore unico di Arte Genova Paolo Gallo -. Gli introiti verranno tutti reinvestiti in interventi di manutenzione straordinaria nel patrimonio immobiliare che gestiamo”.

I prezzi a base d’asta, sotto i quali non saranno considerate ammissibili offerte, vanno dai 34.873,93 euro di un appartamento di 56 metri quadrati in via Maculano a Oregina fino ai 105.038,18 euro per 84 metri quadrati in via Fabio da Persico a Sestri Ponente. Sono disponibili immobili in Valbisagno, a Levante e nel Ponente, alcuni anche con pertinenze come logge, balconi e cantine. Qui si trova l’elenco completo con tutti i dettagli.

Le aste pubbliche sono riservate a persone fisiche in possesso dei requisiti per accedere ai contributi dell’edilizia agevolata: cittadinanza italiana o di un Paese Ue o comunque in regola con le norme in materia di immigrazione; residenza anagrafica o attività lavorativa in un Comune nell’ambito genovese; essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione; non essere proprietari di nessun alloggio o quota di alloggio in Italia (da intendersi come proprietà piena e quindi chi è proprietario di un alloggio o di una quota di esso gravata da un diritto reale a favore di terzi come usufrutto o diritto di abitazione può legittimamente sottoscrivere l’autocertificazione e partecipare all’asta); non avere avuto assegnazioni in proprietà o locazione di alloggi realizzati con contributo pubblico o finanziamenti agevolati (salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile in assenza di indennizzo), salvo i membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributi o finanziamenti per l’abitazione rimasta in proprietà ad altri e gli assegnatari Ers ed Erp che hanno lasciato l’alloggio bonariamente e senza morosità; e avere un reddito annuo familiare non superiore a 32.536,79 euro nell’anno precedente a quello della presentazione dell’offerta.

Le visite agli immobili sono programmate secondo un calendario pubblicato sul sito di Arte.

Le offerte (scarica qui il modulo) dovranno pervenire in busta chiusa all’ufficio protocollo di Arte Genova entro le 16.00 di lunedì 19 agosto secondo le indicazioni contenute nel bando. Le buste dovranno contenere l’assegno circolare con la cauzione (pari al 10% dell’importo a base d’asta), l’autocertificazione (come da modello allegato) e la fotocopia di un documento di identità valido o codice fiscale.

L’asta pubblica si terrà mercoledì 21 agosto dalle 10.00 nella sala riunioni di Arte Genova al primo piano di via Bernardo Castello 3. In caso fossero presentate due o più offerte valide si procederà all’aggiudicazione al soggetto che ha offerto l’importo più alto. In caso di parità, i soggetti sono invitati al rilancio durante la seduta stessa (agli assenti sarà preclusa la possibilità di rilanciare), altrimenti si procederà a sorteggio (anche in caso di assenza). Nel bando sono indicate tutte le condizioni.