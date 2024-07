Casa di comunità a Bolzaneto, Pastorino (Linea Condivisa): “Problemi e ritardi”

Genova. Stamattina, durante la seduta del Consiglio Regionale, il Capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino ha interrogato la Giunta circa le tempistiche per la conclusione e l’apertura al pubblico della Casa di Comunità di Bolzaneto, alla luce delle problematiche emerse derivanti dal dissesto di un pilastro portante.

“L’assessore mi ha risposto che, nonostante questi imprevisti significativi che hanno comportato una sospensione dei lavori per la messa in sicurezza, la data di ultimazione dei lavori è stata fissata al 31 marzo 2025. – dice il Consigliere Regionale e Vice presidente Commissione II Salute Pastorino – Tuttavia, l’assessore ha voluto mettere le mani avanti, affermando che la scadenza del PNRR per l’attivazione della Casa di Comunità è il 31 marzo 2026. Nutriamo forti dubbi anche su quest’ultima data, poiché è evidente che su tutte queste tempistiche inciderà l’inevitabile crisi della Giunta Toti e la definizione di nuove elezioni. Come possiamo essere sicuri che questa Casa di Comunità, forse l’unica vera realizzazione di questa Giunta, verrà completata nei tempi previsti?

È importante ricordare che i costi per la costruzione della Casa di Comunità di Bolzaneto sono già lievitati. Il progetto è finanziato con 6 milioni e mezzo di fondi regionali e 5 milioni di finanziamenti PNRR, ai quali si aggiungono oltre 700mila euro per le opere impreviste derivanti dagli ultimi accadimenti.

Come Linea Condivisa, in questa o nella prossima legislatura, continueremo a chiedere chiarimenti su come vengono gestiti i lavori pubblici in questa regione. È inaccettabile che la Giunta del ‘fare’ dimostri tali ritardi nei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, con tempi biblici per la consegna delle infrastrutture necessarie ai cittadini”.