Genova. Sei mesi dopo la partenza della raccolta fondi, il centro storico ha finalmente la sua “Casa delle Donne”, uno spazio sicuro di ascolto, condivisione e socialità nato su iniziativa di Cooperativa Mignanego, Trillargento, Edusex, Nuovi Profili e La Stanza in un locale riqualificato al piano terra di vico della Pellicceria.

La nuova Casa delle Donne è stata intitolata alla Brigata Alice, per onorare il coraggio e la determinazione di Alice Felicita Noli e delle 160 giovani donne che, durante la Resistenza, operarono nella Valpolcevera e Valbisagno col nome, appunto, di Brigata Alice.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 12 luglio, giornata in cui le associazioni e le cooperative spiegheranno la genesi di un progetto nato ormai diversi anni fa e arrivato a compimento grazie al lavoro di rete e alla collaborazione e al dialogo con i centri antiviolenza gestiti dalla Cooperativa Mignanego.

L’idea è quella di dare alle donne che vivono e lavorano in centro storico un luogo in cui ritrovarsi per progettare servizi e iniziative culturali, avviare un confronto costruttivo e uscire da situazioni di disagio e solitudine. Un luogo di incontro, cultura e scambio che si inserisca in modo strutturale all’interno del tessuto sociale della città vecchia, diventando un punto di riferimento anche per informare le donne sui servizi e le risorse già presenti e disponibili sul territorio.

La Casa delle Donne aprirà le porte alle 15:30 con la presentazione delle attività che verranno ospitate nei suoi spazi, seguirà il concerto di Trillargento alle 18 e chiuderà la serata l’esibizione della band alternative rock Spiteful, alle 20:30. Lo spazio è accessibile e offre un servizio di accudimento per bambine e bambini da 0 a 6 anni.

La storia della Brigata Alice e di Felicita Agostina Noli

Felicita Agostina Noli, partigiana genovese, nome di battaglia ‘Alice’, ata a Genova nel 1906, lavorò come direttrice del reparto pelletteria nell’azienda Brambilla di Pontedecimo. Durante la Resistenza si distinse per il coraggio, affrontando i tedeschi per proteggere i partigiani e sostenendo i compaesani con viveri e medicinali. Fu arrestata e uccisa dai nazifascisti nel 1944.

In suo onore fu creata la Brigata Femminile “Alice Noli”, composta da 160 giovani donne attive in Valpolcevera e Valbisagno. Questa brigata, unica in Italia ed esempio di coesione di genere tra donne di ogni età, non solo copriva la città di manifesti, ma sabotava attivamente le operazioni nemiche, dimostrando il protagonismo femminile nella lotta per la liberazione.

“La Casa delle Donne di Genova intitolata alla Brigata Alice – spiegano le associazioni che hanno lavorato al progetto – ne condivide i valori di resistenza e solidarietà. In questo spazio, le donne possono trovare le risposte ai loro bisogni e costruire una comunità forte e solidale, riflettendo l’eredità di Alice e della brigata che porta il suo nome”.