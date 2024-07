Genova. La saracinesca si è finalmente alzata venerdì pomeriggio, all’altezza di uno dei crocevia più “trafficati” del centro storico: la prima Casa delle Donne genovese ha aperto in vico di Pellicceria, in un fondo che Cooperativa Mignanego ha acquistato con la collaborazione di Trillargento, Edusex, Nuovi Profili e La Stanza per trasformarlo in un punto di riferimento per tutte le donne del quartiere e della città.

La nuova Casa delle Donne è stata intitolata alla Brigata Alice, per onorare il coraggio e la determinazione di Alice Felicita Noli e delle 160 giovani donne che, durante la Resistenza, operarono nella Valpolcevera e Valbisagno col nome, appunto, di Brigata Alice.

“È uno spazio collettivo e lo abbiamo immaginato come un luogo di tutte, portando avanti una serie di progettazioni finanziate anche grazie a Fondazione San Paolo. Per noi è rete, fare insieme, creare sinergie con il territorio e creare opportunità per le donne – spiega Paola Campi, presidente della Cooperativa Mignanego – questo posto sarà dedicato alle donne. Accoglieremo anche bambini e bambine, ovviamente, ma in un’ottica diversa: al centro metteremo la donna, i più piccoli, pur importantissimi, saranno con noi per dare dei momenti di libertà alle loro madri o momenti di lavoro e di studio”.

L’idea è quella di dare alle donne che vivono e lavorano in centro storico un luogo in cui ritrovarsi per progettare servizi e iniziative culturali, avviare un confronto costruttivo e uscire da situazioni di disagio e solitudine. Un luogo di incontro, cultura e scambio che si inserisca in modo strutturale all’interno del tessuto sociale della città vecchia, diventando un punto di riferimento anche per informare le donne sui servizi e le risorse già presenti e disponibili sul territorio. Ci saranno laboratori, incontri formativi e momenti di svago, e le luci resteranno accese anche di sera grazie ai giovani creativi del Collettivo Artisti, che all’interno potranno portare avanti il loro lavoro e i loro progetti, stare insieme e dare un presidio al quartiere anche in orario serale.

“Questo spazio per noi ha un pensiero politico – prosegue Campi – è una parola che oggi si fa fatica a dire, ma noi vogliamo essere politiche nel recuperare spazi che ci spettano come donne, nel recuperare il nostro ruolo nella società e nell’occuparci del mondo di mezzo. Non vogliamo sentire parlare e parlare di donne solo in contesti di violenza o quando fanno qualcosa di straordinario, ma occuparsi di tutte quelle donne che vivono le vite del quotidiano di cui purtroppo non si parla mai. È uno spazio di libertà e antifascista, ed è anche per questo che abbiamo deciso di intitolarla ad Alice Noli”.

Alla Maddalena inaugurata la Casa delle Donne, un luogo “libero e antifascista”

Il cambio di narrazione non riguarda soltanto le donne, ma anche il quartiere in cui il nuovo spazio ha visto la luce: “Il centro storico purtroppo è vittima di una situazione di degrado ma ha potenzialità enormi e bellezze infinite, e può davvero riconquistare il luogo che aveva – conclude Campi – certamente non va dato spazio solo a b&b e turisti e turiste, questo luogo deve essere per chi ci vive, ci lavora e lo attraversa, sperando si fermi qui alla Casa delle Donne”.

Casa delle Donne, i partner del progetto

Il progetto, come detto, è finanziato dalla Fondazione San Paolo e riunisce più partner che organizzeranno una serie di eventi e attività all’interno della Casa delle Donne.

Edusex si occupa di formazione, divulgazione e consulenza sulle tematiche di educazione sessuale, affettiva e digitale,

con l’obiettivo fondamentale di realizzare, diffondere e innovare un’educazione sessuo-affettiva che includa i temi del piacere, desiderio, orientamenti, identità, consenso, corpi, in un’ottica intersezionale, sex positive e di genere, creando spazi sicuri di confronto, ascolto e condivisione collettiva. Promuove l’educazione sessuale e affettiva come strumento preventivo della violenza di genere e delle attività orientate all’empowerment femminile.

L’ associazione La Stanza, costituita a Genova nel 2004, promuove la cultura, il dialogo interculturale e intergenerazionale, la creatività, l’arte, la musica e la solidarietà sociale attraverso la pedagogia narrativa e autobiografica, la ricerca/azione e la costruzione di percorsi formativi e laboratoriali dove sperimentare e intrecciare linguaggi espressivi diversi.

L’associazione Nuovi Profili è stata fondata da Nuove Generazioni con background migratorio e non, nati o cresciuti in Italia, per superare la definizione di “seconda generazione” e promuovere l’uguaglianza. Mira a valorizzare l’essere umano indipendentemente da caratteristiche personali e promuove la pluralità delle esperienze come fonte di arricchimento.

Gli obiettivi includono la promozione delle nuove generazioni con background migratorio, la difesa dei diritti umani, l’interscambio culturale e la lotta contro la discriminazione. Vuole sostituire la classificazione geografica con un concetto di nazionalità basato sul contributo sociale e culturale.

Trillargento è un progetto di respiro internazionale che ha l’obiettivo di rimettere la musica al centro del percorso formativo di bambini e ragazzi in considerazione dei benefici personali, culturali e sociali che porta con sé lo studio della musica.

Questa realtà è presente sul territorio genovese dal 2015 con un intenso programma di formazione musicale d’insieme accessibile, volto al rafforzamento delle competenze cognitive, relazionali e sociali di chiunque dai 4 agli 84 anni.