Genova. Riprendono i lavori nell’ex scuola Trucco di Bolzaneto, destinata a diventare la prossima, attesa, Casa della salute della Valpolcevera: dopo lo stop imposto per un allarme legato alla staticità dell’ala dell’edificio interessata dai cantieri, infatti, un nuovo sopralluogo ha definito le aree di intervento per la messa in sicurezza, permettendo di continuare in parallelo i lavori di realizzazione della struttura sanitaria.

Il sopralluogo congiunto dei vigili del fuoco e de tecnici e responsabili di Asl, proprietaria della struttura, è avvenuto nella giornata di ieri e ha circoscritto la parte dello stabile che necessariamente dovrà essere messa in sicurezza, lasciando il va libera alle altre lavorazioni. Secondo quanto ci riferisce la stessa Asl3, non sarebbero quindi emerse alte criticità strutturali legate allo stato di manutenzione del grande edificio dove hanno sede decine di attività, dall’artigianato alla produzione artistica.

Restano però le transenne, ad oggi sine die: il piazzale interno al plesso oggi risulta ancora off limits con pesanti disagi per chi ha la sede della propria attività: per gli accessi gli stessi vigili del fuoco hanno supervisionato la creazione di alcuni percorsi da seguire per evitare l’esposizione a rischi nel mentre l’azienda edile titolare dei lavori provvederà alla messa in sicurezza della struttura.

L’allarme era scattato venerdì, quando era emersa la protusione di una colonna portante, probabilmente rimaneggiata durante i lavori. Da lì i provvedimenti di emergenza, con l’evacuazione del cantiere, l’interruzione dei lavori e la restrizione dell’area. Oggi i lavori sono ripartiti con sempre l’obiettivo dell’apertura entro il 2025. Salvo ulteriori sorprese.