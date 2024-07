Genova. Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione di una nuova struttura di Casa della Salute spa, che sorgerà nell’ultimo spazio rimasto inedificato dell’area ex Boero, a Molassana, nel cuore della Val Bisagno

Secondo il cronoprogramma del cantiere, i lavori dovrebbero terminare entro il dicembre di quest’anno: la struttura, privata, al suo interno avrà un poliambulatorio specialistico con ambulatorio odontoiatrico, spazi dedicati alla diagnostica e punto prelievi. Al momento, secondo fondi Asl, non sono in piedi delle convenzioni, ma una volta realizzata la struttura, vista il vincolo dell’area destinata a servizi pubblici, è probabile che potrà essere sottoscritte convenzioni con agevolazioni dedicate ai residenti della circoscrizione.

“Abbiamo bisogno e necessità di avere più servizi in Val Bisagno e stiamo lavorando tantissimo per metterli a disposizione dei Cittadini ha dichiarato il presidente del Municipo IV Media Valbisagno Maurizio Uremassi – mobilità elettrica pubblica veloce per tutti, nuovi spazi per le scuole, nuovi spazi verdi vivibili, nuovo Teatro Nazionale, nuovi impianti sportivi, dismissione vecchie rimesse con nuovi insediamenti anche con impianti sportivi, chiusura del “fangodotto”, nuovo spazio alla Volpara con nuovi insediamenti. L’immobile è vincolato assolutamente a servizio pubblico e avremo nuovi posti di lavoro in Val Bisagno”.

In passato l’area, denominata Lotto 5, come ultimo spazio rimasto non edificato nel grande progetto immobiliare dell’are ex Boero, aveva avuto la possibilità di restare proprietà comunale per un diritto di prelazione previsto dal piano urbanistico comunale. L’opzione poi sfumò, con una vendita da parte dell’amministrazione dell’area per un valore di 200mila euro.