Genova. Nell’ambito dell’attività per il contrasto del degrado urbano, in sinergia con la direzione Politiche della casa, personale del reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Antidegrado, è intervenuto nei giorni scorsi in via Novella, nel quartiere di Ca’ Nova, a Pra’, dopo alcune segnalazioni in merito all’occupazione abusiva di immobili di proprietà di Arte.

Gli accertamenti sono stati su tre alloggi: due erano vuoti, senza inquilini, al momento del controllo e quindi sono stati sigillati con una lamiera, nel terzo alloggio è scattato invece uno sgombero: erano presenti quattro persone, maggiorenni, non italiane, allontanate dall’abitazione occupata abusivamente e denunciate.

“Il lavoro congiunto tra polizia locale e direzione Politiche della casa è fondamentale per la tutela della legalità e dei titolari di assegnazione di un alloggio popolare – spiega l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino – purtroppo, negli anni, in alcuni quartieri popolari, come il Cep, si è assistito al fenomeno delle occupazioni abusive che ha fatto sentire i residenti insicuri e abbandonati dalle istituzioni. Prevenire il fenomeno, contrastarlo con interventi mirati su segnalazione è importante per garantire il diritto alla casa a quei nuclei familiari fragili che legittimamente ne hanno titolarità”.

“Sebbene il fenomeno delle occupazioni abusive non abbia dimensioni di grandi numeri come in altre città italiane – commenta il consigliere delegato alle Politiche della casa Valeriano Vacalebre – è necessario mantenere alta l’attenzione per garantire ai legittimi titolari l’alloggio assegnato. Come amministrazione siamo impegnati nell’implementazione del numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, elevandone gli standard abitative, a partire dall’efficientamento energetico. La tutela di chi legittimamente ha diritto a un alloggio popolare, contrastando l’abusivismo, deve andare di pari passo con le operazioni di rigenerazione urbana a salvaguardia della tutela sociale”.

In totale, nei primi mesi del 2024, gli sgomberi eseguiti negli immobili di edilizia popolare sono stati 75 (86 nel 2023 e 85 nel 2022).