Genova. Quasi 1.500 euro per raggiungere in traghetto la Sardegna partendo da Genova: è la spesa media che deve mettere in conto una famiglia composta da madre, padre e due bambini, con auto al seguito, per partire il giorno dopo Ferragosto e rientrare una decina di giorni dopo. L’allarme sul caro traghetti arriva da Adiconsum Sardegna, che ha analizzato il corso del trasporto via mare per le vacanze di questa estate 2024.

Cifre da capogiro, dovute in parte all’aumento del costo dei carburanti e in parte al generale aumento dei prezzi cui gli italiani devono far fronte ormai da tempo.

L’associazione dei consumatori ha preso in considerazione diverse tratte per la Sardegna, ipotizzando la partenza da Genova la sera del 16 agosto in direzione Olbia e il ritorno sabato 24 agosto: costo di una cabina interna per 4 persone, tra cui due bambini, e l’auto, 1.483 euro. Ancora, la tratta Genova-Porto Torres con andata in cabina e ritorno in poltrona 1.323 euro, 1.190 con ritorno in posto libero.

Carissimi anche i traghetti per la Sicilia: per lo stesso periodo considerato, da Genova a Palermo si spendono 1.210 euro (andata cabina interna, ritorno posto libero). Va un po’ meglio per la Corsica: partendo da Genova con rotta Ajaccio, nello stesso periodo, una famiglia composta da due adulti e due bambini con auto spenderebbe “solo” 600 euro.

“Non bastava il caro-voli, il caro-autonoleggio e il caro-taxi: all’elenco si aggiunge a buon titolo anche il caro-navi, per completare il quadro terribile dei costi dei trasporti per la Sardegna e in Sardegna – è il commento del presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu – La situazione appare quanto mai allarmante, con l’esplosione di tariffe non giustificate da un reale aumento dei costi per la produzione del servizio di trasporto navale. Dai dati emerge che il trasporto marittimo non è un mercato sano e concorrenziale, e che le tariffe sono livellate verso l’alto. Le compagnie sfruttano l’attrattività della Sardegna per aumentare il prelievo dalle tasche di coloro che vogliono trascorrere le vacanze sull’isola e, così facendo, diminuiscono il budget a disposizione delle famiglie da spendere nelle attività economiche della Sardegna, con immensi danni per tutte le attività locali”.

Non stupisce dunque che gli italiani siano sempre più propensi a frammentare le ferie estive, in modo da contenere almeno i costi di soggiorno. Secondo una stima di Federalberghi, quest’anno sono 36 milioni quelli che prevedono di mettersi in viaggio tra giugno e settembre, il 90 per cento dei quali ha già manifestato la preferenza per una destinazione italiana. Un terzo dei vacanzieri, tuttavia, ha già programmato di fare più di un periodo di vacanza oltre quello principale nei quattro mesi clou della stagione estiva: 3,6 milioni replicheranno almeno una volta, 3,1 milioni si muoveranno per ben due volte e 1,7 milioni arriverà a fare tre periodi di vacanza. Quasi la metà degli italiani, però, non hanno programmato alcuna vacanza: il 44,8%, di cui oltre la metà per mancanza di liquidità.

Non solo caro traghetti: caos traffico a San Benigno per gli imbarchi

Tornando ai traghetti, a Genova rappresentano un’altra criticità oltre a quella dei prezzi per i viaggi: il traffico. Da metà giugno ormai la zona di San Benigno si ritrova praticamente paralizzata, con via Albertazzi ed elicoidale bloccati e code interminabili all’uscita del casello di Genova Ovest per il grande esodo estivo dei traghetti.

Per far fronte a questa criticità dal primo luglio il varco Passo Nuovo, quello usato abitualmente da crocieristi e passeggeri dei traghetti, è dedicato esclusivamente ai passeggeri, mentre i mezzi pesanti vengono convogliati obbligatoriamente sugli altri varchi, ed è stato potenziato il personale addetto ai controlli, ma il peggio deve ancora venire: i periodi di picco sono previsti nell’ultimo weekend lungo di luglio e nel primo di agosto.