Aggiornamento ore 17.15 – Circolazione ancora sospesa sulle linee Milano – Pavia – Stradella e Milano – Genova per una fuga di gas in una strada adiacente i binari in prossimità di Pavia. La sospensione della circolazione ferroviaria è stata disposta nella tarda mattinata di oggi dal Prefetto di Pavia. L’attuale previsione di riapertura, ricevuta dalle Autorità competenti, è per la serata di oggi. È ancora in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Genova. Giornata di caos per i treni genovesi e liguri, con un doppio inconveniente che ha di fatto quasi paralizzato parte del nodo ligure. Poco dopo le 13, infatti, un treno è rimasto bloccato nella galleria tra Principe e Brignole mentre poco prima delle 12, a causa di una fuga di gas a Pavia è stata sospesa la circolazione dei treni anche sulla direttrice che collega la Lombardia con la Liguria.

Il guasto occorso al treno regionale che stava percorrendo il tratto in galleria tra le due grandi stazioni genovesi è dipeso da un problema al pantografo del locomotore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare le carrozze, scortando i 48 passeggeri a piedi sulla massicciata fino alla stazione di Principe, insieme al personale di RFI e Trenitalia.

Nel secondo caso, invece, la fuga di gas vicino alla stazione di Pavia è stata avvertita verso le 12: vista l’entità della perdita, in via precauzionale sono stati fermati i treni sulla Milano-Genova, con ritardi fino a cento minuti e cancellazioni in un giorno di rientro dalle ferie.