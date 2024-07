Campionati italiani Promesse e Juniores, Cus Genova Atletica grande protagonista

Rieti. Ottimo il bilancio del CUS Genova Atletica ai Campionati Italiani Promesse e Juniores disputati tra venerdì e domenica a Rieti. Cinque le medaglie colte dalla squadra biancorossa da parte di Chiara Smeraldo, Riccardo Berrino, Gabriele Avagnina e Ilaria Marasso. Sei considerando anche il titolo italiano conquistato da Davide Costa, cresciuto tra gli Universitari e dal luglio 2023 alle Fiamme Azzurre.

Copertina per Chiara Smeraldo, capace di strappare ben due medaglie tra le Promesse: argento nel triplo e oro nel lungo. Il suo fine settimana trionfale è cominciato venerdì, con il secondo posto nazionale nel triplo conquistato con la misura di 12.83, terminato poi sabato con il titolo italiano nel lungo grazie al suo 6.10 al termine di una sfida testa a testa con Giulia Riccardi, classificatasi al secondo posto. Trionfa anche Riccardo Berrino, campione italiano Promesse nei 400 hs. L’atleta si impone riscrivendo il record regionale, già suo, di 50″72 agli Assoluti di La Spezia mettendo a segno uno spettacolare 50″29 che gli permette di ottenere il titolo italiano.

A medaglia anche Gabriele Avagnina, capace di conquistare l’argento nell’alto Juniores con la misura di 2.05, suo primato stagionale. Salto che lo avvicina a prestazioni da maglia azzurra, conquistata qualche stagione fa. Infine, altra medaglia stagionale conquistata da Ilaria Marasso, martellista e capitana della squadra femminile del CUS Genova Atletica. La campionessa italiana universitaria in carica conquista il bronzo grazie alla misura di 54.23, chiudendo così al meglio la prima parte di stagione. Menzione di merito anche per Davide Costa, cresciuto nel CUS Genova e passato nel luglio 2023 alle Fiamme Azzurre, campione italiano Promesse grazie alla misura di 68.67. Il martellista genovese ha fornito una solida dimostrazione di superiorità sui suoi avversari.

Questo il commento di Chiara Smeraldo, atleta del CUS Genova Atletica: «È stata una stagione decisamente lunga e stancante, terminata con un Campionato Italiano svolto in condizioni climatiche abbastanza difficili. Dopo un venerdì che non mi ha soddisfatta a pieno, dove comunque ho conquistato una medaglia d’argento, sono finalmente riuscita a portarmi a casa il titolo italiano di salto in lungo dopo 9 anni che pratico questa disciplina. È stato inaspettato data la caratura delle mie avversarie e la stanchezza comunque accumulata da una gara svolta la sera precedente che mi ha lasciato un po’ di rammarico. Sono molto contenta di aver terminato la mia atletica giovanile con un secondo posto nel salto triplo e un primo posto nel lungo dopo una stagione un po’ tribolata. Per questo ringrazio la mia famiglia per avermi sempre sostenuta, in particolare il mio super-papà allenatore Paolo e la mia mamma Valeria che ci ha accompagnato in questa trasferta a Rieti. Ora ci godremo tutti un buon meritato riposo in vista poi degli appuntamenti di settembre e della prossima stagione Indoor. Ad maiora!».

Queste le parole di Riccardo Berrino, atleta del CUS Genova Atletica: «Sicuramente sono contento di aver chiuso così la mia carriera da Under, ora andrò nel mondo dei “grandi”. Da U20 avevo preso un argento sui 110 hs, l’anno scorso l’argento sui 400 hs, mi mancava l’oro e finalmente ce l’ho fatto anche in un anno non facile dal punto di vista della preparazione, visto l’infortunio che mi ha tenuto fermo fino a febbraio. Non mi sarei aspettato nulla di tutto questo, ma devo dire che neanche l’anno scorso che era il primo anno sui 400 hs mi sarei aspettato un Campionato Europeo. Sto continuando a sorprendere il mio allenatore Ezio (ride, n.d.r.). Sicuramente mi fa sperare in qualcosa di grande l’anno prossimo, sperando di potermi allenare bene l’anno prossimo. Si avvicinano il sub-50, diciamo. Sarò in focus totale sull’atletica, senza tralasciare l’università se no mia madre si incavola (sorride ancora, n.d.r.)».

Queste le dichiarazioni di Gabriele Avagnina, atleta del CUS Genova Atletica: «Sono soddisfatto del risultato ottenuto al termine di questa gara, sia come prestazione che come risultato finale. Onestamente avrei preferito concludere la gara con il 2.09, che sarebbe stato anche il mio personale. Prima medaglia d’argento che ricevo ai Campionati Italiani in generale, mi sentivo in ottima forma e c’è stata una bella competizione con gli altri atleti. È stato bello condividere queste due giornate con gli altri atleti della mia società, anche perché non ho mai avuto occasione di conoscerli e confrontarmi con loro. Ringrazio i miei allenatori, soprattutto Eugenio Paolino, nonché Marco Ghia, Vice Presidente del CUS, che mi hanno sostenuto in queste due giornate».

Questo il commento di Ilaria Marasso, atleta e capitana della squadra femminile del CUS Genova Atletica: «Sono molto contenta di aver concluso la stagione, ma soprattutto il mio ultimo anno in giovanile, con un podio. È davvero un bronzo che vale oro, perché è stata una gara difficile sia mentalmente vista la durata di oltre due ore e la presenza di atlete di altissimo livello. Ma anche fisicamente perché a Rieti non era molto fresco questo weekend, in quanto c’erano circa 38 gradi (sorride, n.d.r.). Scherzi a parte, sono molto soddisfatta perché il duro lavoro e i sacrifici poi vengono sempre ripagati. Quest’anno non è stato proprio facile e arrivare a fine luglio in “forma” e riuscire a prendere un bronzo non era affatto scontato. Non finirò mai di ringraziare Valter (Superina, n.d.r.), che è sempre presente e mi segue costantemente. Ora “riposo” e poi pensiamo alla finale bronzo dei CDS a settembre».