Genova. Una banale lite per questioni di viabilità si è trasformata in pochi secondo in una zuffa in strada a pugni e bastonate. È successo martedì pomeriggio in via Campi, a passare alle mani tra le auto un 48enne e un 33enne.

Il primo stava attraversando la strada a piedi, il secondo era alla guida del furgone della ditta e, a dire del 48enne, non gli avrebbe dato la precedenza.

La discussione è scoppiata nel bel mezzo del caldissimo pomeriggio di martedì. Il 48enne come detto stava camminando in strada quando è sopraggiunto il furgone, che non ha rallentato. Dalle prime parole i due sono passati agli insulti, dagli insulti alle mani: quando in via Campi sono arrivate due volanti della polizia, gli agenti si sono trovati davanti i due uomini contusi e insanguinati, e uno dei due – il 48enne – aveva in mano un bastone.

L’uomo ha detto di averlo preso da una vicina falegnameria per difendersi dopo che il rivale più giovane gli ha sferrato un pugno in faccia. Il 33enne, dal canto suo, ha riferito di essere stato colpito al viso con il bastone e di avere perso un dente, tanto da dover essere accompagnato poi all’ospedale Micone per le cure.

I poliziotti non hanno potuto fare altro che denunciare entrambi per lesioni, e il 48enne è stato denunciato anche per danneggiamento dopo avere colpito anche il furgone, sempre con il bastone.