Genova. Sbarca a Genova California Bakery, iconica catena di piatti d’ispirazione americana caduta in disgrazia dopo 25 anni di successo a Milano. E lo fa attraverso l’imprenditore Gabriele Volpi, che nel 2021 ha rilevato il marchio e lo ha rilanciato dopo il fallimento dichiarato dal tribunale di Milano.

L’inaugurazione è prevista per martedì 16 luglio in largo XII Ottobre, nei locali del Moody. Che nel 2019 è stato acquisito dalla società Hi Food di Volpi dopo il crack Qui!Group, la società gestita dalla famiglia Fogliani. A partire da martedì dunque parte degli spazi occupati dal Moody saranno in parte riservati al marchio California Bakery, attualmente presente con dieci locali a Milano, uno a Bologna, uno a Bergamo, uno a Serravalle Scrivia e uno a Lugano.

Il brunch resta il punto forte dell’offerta, tra pancake, bagel e french toast, associato al menù pranzo e all’aperitivo. Una formula diversa rispetto a quella originale, ma d’altronde la parabola California Bakery sembra avere seguito in parte quella di Moody: dal successo stellare al tonfo assordante, con risvolti anche penali.

Nata nel 1995 nel capoluogo meneghino da un negozio di alimentari americano e diventata un franchise, è arrivata a una battuta di arresto nel 2019 con il crack della società madre, che nell’aprile del 2024 ha portato alla condanna del fondatore, l’imprenditore Marco D’Arrigo, a 4 anni e 4 mesi. Nel 2021 però il marchio California Bakery è stato rilevato dal gruppo Ten Food & Beverage di Gabriele Volpi e Gianpiero Fiorani (estraneo al procedimento sul precedente fallimento), che l’ha rilanciato l’insegna aprendo nuovi locali.

Il gruppo Ten Food, nato nel 2019, oggi riunisce sotto la sua egida quaranta ristoranti in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Canton Ticino con i marchi Ten Restaurant, Al Mare by Ten, Pasticceria Svizzera 1910 e, dal 2021, California Bakery.

Non stupisce dunque che per Genova la scelta sia caduta sul Moody, anche dal punto di vista strategico: nel cuore della “City” genovese e a due passi da via XX Settembre, può in intercettare sia professionisti in pausa pranzo sia giovani incuriositi dalla formula ispirata agli Stati Uniti, un po’ come accaduto anche a Milano, dove nei primi anni di apertura California Bakery aveva lunghissime liste d’attesa e attirava persone anche da fuori città.