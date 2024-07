Caldo, Tafaria (Filca Cisl): “A 35 gradi le imprese intervengano per tutelare i lavoratori”

Genova. I sindacati sono in preallerta per i possibili effetti del caldo sui lavoratori dei cantieri. A parlare è Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria.

“Oggi a Genova si sono registrati picchi di temperatura prossimi ai 32 gradi, domani si potrebbero raggiungere i 33, con tassi di umidità elevati, secondo i dati che abbiamo richiesto ad Arpal Liguria che ringraziamo per l’attenta attività di monitoraggio”, dice.

“Siamo vicini a quei 35 gradi, il cui superamento fa scattare le misure per tutelare i lavoratori secondo il protocollo firmato in prefettura”, ricorda.

“Già in queste ore i nostri operatori stanno monitorando – aggiunge – invitiamo tutte le imprese edili a seguire scrupolosamente le disposizioni del decreto per proteggere i propri lavoratori. È essenziale che le normative siano applicate in modo rigoroso per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro”.

“La CIGO per temperature elevate è uno strumento approvato per garantire la protezione dei lavoratori durante i periodi di caldo estremo: chiediamo a tutte le imprese edili della Liguria di sospendere i lavori nelle ore con temperature elevate e attivare questa opzione in accordo con le disposizioni normative vigenti”, sottolinea il segretario generale della Filca Cisl Liguria.

“Inoltre ricordiamo che la CIGO può essere richiesta anche in caso di temperature anche inferiori ai 35° ma “percepite come elevate”, come le lavorazioni degli asfalti stradali, e ed elevato tasso di umidità”, conclude.