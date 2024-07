Caldo, l’anticiclone Caronte colpisce anche la Liguria: scatta il bollino giallo

Genova. Che la parte centrale di luglio sia la peggiore sino a ora, in termini di caldo, di questa estate così instabile è ormai stato confermato da tutti i meteorologi e previsori. Caldo anche in Liguria, che sino a oggi ha invece fatto i conti con parecchi giorni di pioggia.

Una nuova conferma arriva adesso dal Ministero della Salute, che per giovedì 18 luglio ha messo un bollino giallo per caldo anche per la città di Genova, dove sino a oggi le temperature, pur in rialzo sono state tutto sommato sopportabili.

Per la giornata di giovedì 18 luglio il bollettino prevede condizioni meteo di preallerta per caldo in Liguria, il livello 1: a Genova in particolare alle 8 del mattino si registreranno già 25 gradi, alle 14 saliranno a 29, con temperatura massima percepita, complice la combinata con l’umidità, di 34.

Tutta colpa dell’anticiclone africano ribattezzato Caronte, stabilmente posizionato sul mar Mediterraneo, che porta con sé condizioni ampiamente soleggiate sull’Europa meridionale e temperature diffusamente sopra la media del periodo.

I previsori del centro meteo Limet parlano di “profondo rosso” per raccontare le temperature massime della giornata di lunedì, che hanno visto valori anche oltre i +35°C nello spezzino e bacino del Magra, tra le zone più sollecitate dal riscaldamento diurno nella stagione estiva in Liguria; degni di nota, tuttavia, anche i +26.3°C di Rocca d’Aveto (GE), a 1255m slm, e i +18.3°C al Rifugio La Terza (IM), situato a ben 2065m slm.