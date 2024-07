Caldo, giornata da bollino giallo di pre-allerta: previste temperature fino a 35 gradi

Genova. Continua l’ondata di calore su Genova. Come previsto dall’ultimo bollettino emesso dal ministero della Salute il capoluogo ligure è contrassegnato col bollino giallo per oggi. Ma la situazione meteo è in continuo aggiornamento: per la giornata di domani, infatti, oggi è stato previsto bollino giallo, e non arancione come precedentemente previsto in precedenza.

Secondo le disposizioni ministeriali, il bollino giallo indica una situazione di pre allerta per i servizi sociali e sanitari, chiamati quindi a prepararsi ad un nuovo innalzamento delle temperature, come infatti è previsto per la giornata di domani: “Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”.

Le previsioni meteo per oggi indicano temperature lievemente in salita rispetto a ieri, con punte di massime che potranno toccare i 35 gradi nell’entroterra e 34 sulla costa.

Bollino arancione ondata di calore, i comportamenti da seguire