Caldo, a Genova ancora tre giorni di “bollino giallo” ma domenica arriva la tregua

Genova. Continua l’ondata di calore sull’Italia che coinvolge anche Genova e la Liguria, sebbene l’anticiclone africano battezzato Caronte stia iniziando a indebolirsi, con una tregua prevista nell’ultima decade di luglio che durerà fino ai primi giorni di agosto.

L’ultimo bollettino del ministero della Salute ha confermato il bollino giallo su Genova per venerdì, sabato e domenica con temperature percepite fino a 34 gradi. Il bollino giallo corrisponde a una pre-allerta dei servizi sanitari e sociali per condizioni meteo che possono evolvere al secondo livello (effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare i sottogruppi più suscettibili).

Caldo a Genova e in Liguria, quando finisce?

Oggi le temperature reali in Liguria potrebbero superare i 30 gradi, in particolare nell’entroterra dove sono previsti picchi di 34 gradi. Isolati temporali di calore sono attesi nel pomeriggio su Val Trebbia, Val d’Aveto e Alpi Liguri, in attenuazione in serata. La situazione non cambierà sabato, mentre domenica si vedranno i primi segni di cedimento con una probabile perturbazione in transito sul Ponente.

In generale, già nelle prossime ore le correnti instabili nord-atlantiche riusciranno a lambire le Alpi e l’aria fresca in arrivo in mescolerà con quella caldissima accumulata al suolo dando origine a temporali sulla Pianura Padana. Poi un ulteriore afflusso di aria più fresca, spinta da un vortice attivo sulle isole britanniche, riuscirà a indebolire l’azione di Caronte specialmente sulle regioni settentrionali, anche se la Liguria potrebbe rimanere inizialmente ai margini. Poi l’instabilità avrà conseguenze su tutta la penisola già a partire dalla prossima settimana.

Insomma, negli ultimi giorni di luglio a Genova e in Liguria il caldo sarà probabilmente più sopportabile rispetto a quanto abbiamo sperimentato negli ultimi giorni. L’afa di origine sahariana lascerà spazio ai venti più freschi e più secchi dell’Oceano Atlantico. Ma la tregua potrebbe interrompersi già all’inizio di agosto.

Condizione di pre-allerta

“Le ondate di calore rappresentano un pericolo concreto per la salute, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione come anziani, bambini piccoli, persone con patologie croniche e coloro che svolgono attività all’aperto – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola – in Liguria abbiamo una rete di protezione che ci consente di monitorare costantemente le situazioni di rischio, ma resta fondamentale adottare misure personali di contrasto alle ondate di calore che possono limitare gli effetti, in particolare sulle persone anziane e quelle più fragili”.

Con il codice giallo si verifica una condizione di preallerta, con il colore arancione e rosso, si passa in allerta in base alle condizioni di rischio e devono essere adottate misure per ridurre i rischi, specialmente per i soggetti più fragili: “L’invito che rivolgo alla cittadinanza, in particolare ai più suscettibili, è sempre quello di adottare comportamenti corretti per prevenire le condizioni di rischio – ricorda Ernesto Palummeri, responsabile per Alisa del centro per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore – e di avere la massima precauzione. Nei giorni scorsi, inoltre, per favorire la mobilità nelle ore meno calde della giornata – ricorda Palummeri- è stata estesa, anche grazie all’impulso della Regione Liguria e di Alisa, la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale a Genova, attualmente riservata alla popolazione anziana (over 70), anche alla fascia oraria dalle 7.30 alle 9.30, dal 15 luglio al 31 agosto”.

In caso di peggioramento delle condizioni bioclimatiche (bollettino arancione o rosso), è prevista per l’area metropolitana genovese, quella a maggior rischio di eventi avversi per ondate di calore, l’adozione di protocolli di protezione per i soggetti più suscettibili, come anziani fragili e persone con polipatologie croniche: «I protocolli prevedono, tra l’altro – aggiunge Gratarola- la disponibilità di prevedere brevi ricoveri della durata non superiore a dieci giorni presso residenze sanitarie e dimissioni protette dagli ospedali dove il paziente fragile viene affidato ai servizi domiciliari del territorio».

INFORMAZIONI UTILI

NUMERO VERDE PER ANZIANI E FRAGILI

Il numero verde regionale 800 593235, gratuito, attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 per l’orientamento, l’informazione e per raccogliere le richieste dei cittadini, ad esempio per le piccole commissioni quotidiane.

Per consigli utili e informazioni, è disponibile pagina dedicata sul canale Salute della Regione Liguria.

Genova, insieme alle città di Cagliari, Messina e Reggio Calabria risulta, per la giornata di oggi, una delle meno calde d’Italia dove si registrano 17 bollini rossi.

Per consultare i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute.