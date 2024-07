Ondata di calore a Genova, bollino arancione oggi e mercoledì: le previsioni per i prossimi giorni

Genova. Nonostante la tregua annunciata nelle scorse ore continua l’ondata di calore su Genova. Nel nuovo bollettino emesso dal ministero della Salute il capoluogo ligure è contrassegnato col bollino arancione per oggi e per la giornata di mercoledì 24 luglio, mentre domani è previsto solo il bollino giallo, equivalente al primo livello di allerta.

Il bollino arancione, secondo la definizione data dal ministero, indica “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibile” e fa scattare una “allerta dei servizi sanitari e sociali”.

Secondo il ministero, oggi il termometro toccherà i 31 gradi in città ma con 35 gradi di temperatura percepita. Martedì 28 gradi con 33 gradi percepiti, mercoledì un grado in più su entrambe le misurazioni.

Le previsioni per Genova e la Liguria

Sul Mediterraneo ha perso terreno l’anticiclone africano. La rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali, innescata dall’arrivo di aria più fresca sull’Europa, favorisce la ventilazione e fa scendere il tasso di umidità relativa, ma al tempo stesso mantiene alte le temperature per fenomeni di compressione dell’aria (che si scalda scendendo di quota dopo avere scavalcato i crinali appenninici, in pratica il meccanismo del Föhn). Dove la tramontana non riesce a raggiungere la costa, invece, l’umidità resta elevata e il caldo risulta più afoso.

Entro il tardo pomeriggio di oggi i venti ruoteranno a libeccio, in realtà un riflesso del maestrale che irrompe dal Sud della Francia. Oggi è previsto ancora qualche temporale nell’entroterra del Levante.

Domani cieli sereni o poco nuvolosi, ancora qualche temporale nel pomeriggio su Alpi Marittime e sulle vette di Val d’Aveto e Trebbia. Temperature ancora elevate per l’effetto della compressione. Copione che dovrebbe ripetersi nella giornata di mercoledì.

Bollino arancione ondata di calore, i comportamenti da seguire

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci

Evita di metterti in viaggio nelle ore più calde (11.00 – 18.00) e porta con te scorte di acqua

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

“Considerato il peggioramento delle condizioni bioclimatiche che vede per la giornata di oggi e di mercoledì una condizione di allerta e bollettino di colore arancione – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola – per l’area metropolitana genovese, quella a maggior rischio di eventi avversi per ondate di calore, sono stati attivati i protocolli di protezione per i soggetti più suscettibili, come anziani fragili e persone con polipatologie croniche. Grazie alla rete di protezione attiva nella Regione Liguria, vengono monitorate costantemente le condizioni di rischio ma è fondamentale ricordare, ancora una volta, l’importanza di adottare misure personali di contrasto alle ondate di calore che possono limitare gli effetti, in particolare sulle persone anziane e quelle più fragili”:

“Tenuto conto del peggioramento delle condizioni bioclimatiche, invito le persone più suscettibili, alle ondate di calore ad adottare comportamenti corretti per prevenire le condizioni di rischio – sottolinea Ernesto Palummeri, responsabile per Alisa del centro per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore – e di avere la massima precauzione. Occorre prestare attenzione alle condizioni bioclimatiche di oggi e dei prossimi giorni e proteggere i soggetti suscettibili alle ondate di calore, come ad esempio gli anziani e coloro che sono affetti da deterioramento cognitivo. È importante, tra l’altro, monitorare il loro stato di idratazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità”.

NUMERO VERDE PER ANZIANI E FRAGILI

Il numero verde regionale 800 593235, gratuito, attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 per l’orientamento, l’informazione e per raccogliere le richieste dei cittadini, ad esempio per le piccole commissioni quotidiane. Per consigli utili e informazioni è disponibile pagina dedicata sul canale Salute della Regione Liguria.