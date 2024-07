Calciomercato genovese: cinque nuovi giocatori in arrivo all’Anpi Casassa

Genova. Il calciomercato genovese è sempre ricco di trattative ed affari conclusi.

Anpi Casassa

Cinque arrivi in casa Anpi Casassa: l a società del presidente Fabio Boschi si assicura il difensore (classe 2002) Mattia Guglielmi, ex settore giovanile del Livorno e Lavagnese, proveniente dal Molassana, e l’esperto centrocampista Mattia Altamore.