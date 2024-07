Calcio, dal Sestri Levante al Feyenoord: Gabriele Parlanti vola in Olanda

Dal mare di Sestri Levante al porto di Rotterdam. Il prossimo approdo della carriera del centrocampista Gabriele Parlanti è proprio la città olandese. Le sue eccellenti prestazioni in Serie D e Lega Pro hanno infatti attirato le attenzioni del Feyenoord, uno dei club simbolo del calcio dei Paesi Bassi.

Un salto doppio del centrocampista centrale del Sestri Levante. È stato tra i protagonisti della vittoria a ritmo record del campionato di Serie D nella stagione 22/23, poi culminata con il successo nella poule Scudetto. L’anno scorso, al centro della mediana di mister Enrico Barilari è stato tra i “firmatari” di una salvezza senza playout al primo anno tra i professionisti.

Chi lo conosce molto bene è Paolo Mancuso, ex direttore sportivo del Sestri Levante e ora al Vado. “Lo avevo prelevato quando giocava nell’Academy dell’Entella – racconta -. Parlanti è un ragazzo che ha sempre lavorato a testa bassa con una famiglia seria alle spalle. La sua voglia di arrivare gli ha fatto raggiungere questo risultato. A differenza di molti ragazzi, non è uno che ha voluto tutto e subito, anche economicamente. Ha una forza di volontà incredibile e penso che potrà arrivare a certi livelli. Mister Barilari lo ha formato e lo ha fatto diventare un grande giocatore. Non vedo l’ora di vederlo giocare con la maglia del Feyenoord”.

Classe 2004, era stato notato dalla Triestina. Il club alabardato lo aveva però lasciato in prestito al Sestri Levante. Ora però la chiamata del club olandese, che ha deciso di fargli trascorrere un primo anno di apprendistato in seconda serie mandandolo in prestito al Dordrecht.

L’anno scorso 36 presenze condite da due goal e un assist in Lega Pro. L’anno precedente, 38 presenze e due goal in Serie D. Ora l’occasione della vita, in un club che ha vinto 16 volte il campionato olandese e una volta la Coppa dei Campioni, in cui hanno militato mostri sacri del calcio come Cruijff e Gullit.